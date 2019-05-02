The Hill: Rusya'yla yakınlaşma, Türkiye'nin hem savunma hem de enerji sektörüne zarar verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400'ler konusundaki ısrarını sürdürerek Türkiye'nin NATO'dan 'stratejik çıkışını' hızlandırdığını savunan Tahiroğlu ve Everett, bu ayrılığın Erdoğan'ın kabullenmek istediğinden çok daha ağır bedeli olacağını kaydetti.
Türkiye'nin hem savunma hem de enerji sektörünün sürecin sonunda zararlı çıkacağını düşünen uzmanlar, "ABD, S-400 alımına yanıt olarak Ankara'nın yaklaşık 10 milyar dolar kaybetmesine yol açacak yaptırımlar uygulayabilir. Ayrıca ABD, F-35 sevkiyatını iptal edip Türkiye'yi 1 milyardan fazla yatırım yaptığı F-35 programından çıkarabilir" ifadelerini kullandı.
'DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'SİZ İTTİFAKLAR KURULUYOR'
"İsrail ve Mısır kıyılarında tespit edilen yeni gaz yatakları, Türkiye için büyük fırsatlar sunuyor. Ancak yeni tedarik kaynağı yaratmak uğruna işbirliği yapmak yerine Doğu Akdeniz'de saldırgan şekilde araştırmalar yapan ve askeri faaliyet yürüten Türkiye, Kıbrıs bölgesindeki tekel hakkını reddedip, bu bölgenin bir kısmının yeni karasularında yer aldığını açıkladı ve Kıbrıs'ın karasularına doğalgaz arama gemileri gönderdi. Bu nedenle kısa süre önce enerji zenginlikleri elde eden ülkeler Ankara olmadan hareket etmeye başladı. Mısır, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs, Ürdün, İtalya ve Filistin'in şubat ayında yaptığı Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na Türkiye'nin davet edilmemesi dikkat çekici."
'ABD DURUMU ANKARA LEHİNE DEĞİŞTİRECEK NÜFUZA SAHİP'
'TÜRKİYE, TAMAMEN RUSYA'YA BAĞIMLI HALE GELİR'
Uzmanlar makalenin sonunda "Eğer Ankara bugünkü tutumunu değiştirirse, çeşitli enerji tedarik kaynaklarına erişim elde etmekle birlikte ABD ve NATO'daki müttefikleriyle savunma alanında ortaklık ilişkilerine sahip olabilir. Ancak bugünkü çizgisini sürdürmeye devam ederse, Türkiye hem enerji hem de savunma alanında çok yüksek oranda Rusya'ya bağımlı hale gelecek ve bunun sonucunda Moskova'nın tebaası olacak" değerlendirmesinde bulundu.
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