The Hill: Rusya'yla yakınlaşma, Türkiye'nin hem savunma hem de enerji sektörüne zarar verecek

ABD'li The Hill gazetesi, Ankara'nın S-400 füze savunma sistemleri almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye'de hem savunma hem de enerji sektörünün zarar göreceğini yazdı.

Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) uzmanı Merve Tahiroğlu ve Atlantik Konseyi uzmanı Greg Everett, The Hill gazetesi için kaleme aldığı makalede, Rusya ve Türkiye arasındaki S-400 anlaşmasını, ABD'nin baskısını ve sürecin olası sonuçlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400'ler konusundaki ısrarını sürdürerek Türkiye'nin NATO'dan 'stratejik çıkışını' hızlandırdığını savunan Tahiroğlu ve Everett, bu ayrılığın Erdoğan'ın kabullenmek istediğinden çok daha ağır bedeli olacağını kaydetti.

Türkiye'nin hem savunma hem de enerji sektörünün sürecin sonunda zararlı çıkacağını düşünen uzmanlar, "ABD, S-400 alımına yanıt olarak Ankara'nın yaklaşık 10 milyar dolar kaybetmesine yol açacak yaptırımlar uygulayabilir. Ayrıca ABD, F-35 sevkiyatını iptal edip Türkiye'yi 1 milyardan fazla yatırım yaptığı F-35 programından çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

'DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'SİZ İTTİFAKLAR KURULUYOR'

Tahiroğlu ve Everett, Türkiye'nin NATO'yu karşısına alarak Rusya'yla işbirliği yapmasının Washington yönetimini kızdırdığını ve Ankara'nın yer almadığı yeni ittifaklar kurmaya ittiğini ifade etti. Bu ittifaklardan en önemlisinin son dönemde büyük önem kazanan Doğu Akdeniz'deki enerji politikasıyla ilgili olduğunu kaydeden uzmanlar şöyle devam etti:

"İsrail ve Mısır kıyılarında tespit edilen yeni gaz yatakları, Türkiye için büyük fırsatlar sunuyor. Ancak yeni tedarik kaynağı yaratmak uğruna işbirliği yapmak yerine Doğu Akdeniz'de saldırgan şekilde araştırmalar yapan ve askeri faaliyet yürüten Türkiye, Kıbrıs bölgesindeki tekel hakkını reddedip, bu bölgenin bir kısmının yeni karasularında yer aldığını açıkladı ve Kıbrıs'ın karasularına doğalgaz arama gemileri gönderdi. Bu nedenle kısa süre önce enerji zenginlikleri elde eden ülkeler Ankara olmadan hareket etmeye başladı. Mısır, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs, Ürdün, İtalya ve Filistin'in şubat ayında yaptığı Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na Türkiye'nin davet edilmemesi dikkat çekici."

'ABD DURUMU ANKARA LEHİNE DEĞİŞTİRECEK NÜFUZA SAHİP'

Bununla birlikte uzmanlar, ABD'nin durumu Ankara lehine değiştirecek nüfuza sahip olduğunun altını çizdi. "Örneğin; ABD yönetimi bölgede enerji işbirliği genişletebilir ve İsrail ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye uzanan yeni bir boru hattı inşa edilmesini sağlayabilir. Washington, Doğu Akdeniz'deki gaz meselesini Kıbrıs sorununa siyasi çözüm bulmak için de kullanabilir" yorumunda bulunan Tahiroğlu ve Everett, S-400 gerilimi sürdüğü sürece Washington'un Ankara'ya iyilik yapmaya çok hevesli olmadığını belirtti.

'TÜRKİYE, TAMAMEN RUSYA'YA BAĞIMLI HALE GELİR'

Uzmanlar makalenin sonunda "Eğer Ankara bugünkü tutumunu değiştirirse, çeşitli enerji tedarik kaynaklarına erişim elde etmekle birlikte ABD ve NATO'daki müttefikleriyle savunma alanında ortaklık ilişkilerine sahip olabilir. Ancak bugünkü çizgisini sürdürmeye devam ederse, Türkiye hem enerji hem de savunma alanında çok yüksek oranda Rusya'ya bağımlı hale gelecek ve bunun sonucunda Moskova'nın tebaası olacak" değerlendirmesinde bulundu.