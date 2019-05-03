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13:54 03 Mayıs 2019
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    KONDA'dan yeni araştırma: Türkiye 100 kişi olsaydı

    © REUTERS /
    Analiz
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    KONDA araştırma şirketinin 2018 yılında 18 yaş üstü 26 bin 871 kişi ile görüşerek hazırladığı 10 farklı araştırmadan derlenen verilerle oluşturulan 'Türkiye 100 kişi olsaydı' isimli çalışma dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

    © AA /
    Türkiye'de her 10 kişiden 3'ü doğduğu şehirden göç etti
    Çalışmaya göre eğer Türkiye demografisi 100 kişiye indirgenseydi bunlardan 50'si kadın 50'si erkek olacaktı. 33 kişi 18-32 yaş arası, 34 kişi 33-48 yaş arası ve 33 kişi de 49 yaş üstü olarak belirecekti. Yani cinsiyet ve yaş dağılımında neredeyse eşit bir demografi söz konusu.

    YALNIZCA 18 KİŞİ ÜNİVERSİTE MEZUNU OLURDU

    Euronews'un aktardığına göre denge eğitim rakamlarında ise hızla bozuluyor. Buna göre 52 kişi lise altı, 30 kişi lise ve yalnızca 18 kişi üniversite ve üstünü bitirmiş görünüyor. Lise altı olan 52 kişiden 2.5 kişinin hiçbir diploması yok ve 5.5 kişi de okuma-yazma dahi bilmiyor.

    100 KİŞİDEN 68'İ EVLİ

    Obez / Obezite / Şişman
    © AFP 2019 / PAUL ELLIS
    'Türkiye'de her üç kişiden biri obez'
    Medeni durum konusunda da 100 kişiden 68'i evli, 23'ü bekar, 5 kişi dul, 2 kişi nişanlı ve 2 kişi boşanmış. Evli olan 68 kişiden 35'i görücü usulü ile evlenirken 4 kişi de rızası dışında evlendirilmiş.

    51 KİŞİ METROPOLLERDE, 15 KİŞİ KIRSALDA

    Yaşam alanlarına gelindiğinde 51 kişinin metropollerde, 34 kişinin kentlerde ve sadece 15 kişinin de kırsalda yaşadığı bir tablo ortaya çıkıyor. 26 kişi doğduğu yerden göçmüş, 13 kişinin zamanında babası göçmüş ve 61 kişi ise hala doğduğu yerde yaşıyor. 66'sı kendi evinde oturuyor. 29'u kiracı ve 5 kişi de lojmanda kalıyor.

    İnternet, alışiveriş, e-ticaret
    © AA /
    Türkiye'de online alışverişe ne kadar para harcandığı belli oldu
    21 kişi çekirdek ailede 54 kişi 3-5 kişilik bir hanede ve 15 kişi 6 veya daha kalabalık hanelerde yaşamını sürdürüyor.

    100 KİŞİDEN 18'İ KENARA PARA KOYABİLDİ

    Aylık gelir dağılımındaki farklar da dikkat çekici. Buna göre 100 kişiden 3'ü 700 TL gelire sahipken 41 kişi 700 ila 2000 TL arası para kazanıyor. 48 kişi 2000 ila 5000 TL arası kazanırken sadece 8 kişi ayda 5000 TL üzeri gelire sahip. 15 kişi borçlu, 12 kişi geçinemiyor, 55 kişi kıt kanaat geçiniyor ve sadece 18 kişi kenara para koyabilmiş.

    Etiketler:
    inceleme, eğitim, nüfus, Türkiye, araştırma, KONDA
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