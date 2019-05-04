Trump’ın Moskova-Washington ilişkileri ile ilgili açıklamasına Rusya’dan yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için ‘muazzam potansiyel’ olduğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Rus siyasiler, Amerikan liderinin sözleri ile ilgili görüşlerini ortaya koydu.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Russia Today’e (RT) verdiği demeçte Trump’ın söyledikleri ile ilgili olumlu değerlendirmelerde bulundu.

“ABD Başkanı Donald Trump’ın yapıcı ve karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin kurulması yönündeki çabalarından şüphesiz memnuniyet duyuyoruz. Rusya da, karşılıklı saygı koşuluyla böyle bir tutum içinde” diyen Şvıtkin, aynı zamanda Rusya’da farklı siyasi güçlerin ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiği görüşünü paylaştıklarını, Washington’da ise siyasi kodamanların arasındaki uyuşmazlığın ‘gerekli temeldeki’ diyaloğu zorlaştırdığını vurguladı.

‘ABD TEHDİT, YAPTIRIM VE BASKI ÜSLUBUNU BIRAKMALI’

Sputnik’e konuşan Duma Dışişleri Komitesi üyesi Anton Morozov ise ABD’nin Rusya ile tam formatlı müzakereler adına tehdit, yaptırım ve baskı üslubundan vazgeçmesi gerektiğini, böyle bir durumda Moskova ve Washington’un ortak çabalarla çeşitli alanlardaki çıkarlarının uygulamaya geçirilmesini sağlayabileceklerini kaydetti.

‘DUYGUSAL ÇAĞRILARI DEĞİL, SOMUT ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ’

Rusya Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi üyesi Oleg Morozov, Sputnik’e verdiği demeçte şunları söyledi:

© REUTERS / Kevin Lamarque Kremlin'den olası Trump-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

“Trump’ın metni her zaman olduğu gibi harika, iyimserlik ve umut dolu. Özellikle de ‘Rus komplosu’ hakkında. Ancak, Trump ile her zaman olduğu gibi, ilişkileri iyileştirme ve derinleştirme sözlerinin arkasında nelerin olduğunu anlamak gerekir” diyen Morozov, ekledi:

“Duygusal çağrıları değil, somut önerileri değerlendireceğiz.”

‘DİYALOG İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME’

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov ise, Rusya ve ABD liderlerinin dünkü telefon görüşmesinin iki devlet arasındaki ilişkilerde henüz tam olarak istenen şey olmamakla birlikte önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

© AFP 2019 / Nicholas Kamm 'Trump, Rusya ve Çin ile yeni bir silahlanma kontrol anlaşması için hazırlık yapılması talimatı verdi'

Görüşmenin ABD’nin girişimiyle gerçekleştiğini hatırlatan Gorbaçev, “Görüşmenin konuları belirlendi. Rusya Devlet Başkanı’nın Rus tarafının tüm bu konularla ilgili tutumu konusunda Donald Trump’ı bilgilendirdiğinden eminim. Ayrıca Donald Trump’ın ülkelerimizin arasında büyük bir potansiyel olduğu konusunda aleni bir şekilde yapmış olduğu açıklama dikkat çekici, bu şüphesiz böyle.”

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’le dün yaptığı telefon görüşmesi sonrasında iki ülkenin iyi ilişkiler için ‘muazzam potansiyeli’ olduğunu, ayrıca uydurma haber yapan medya kuruluşlarının ‘Rus komplosu’ ile ilgili olarak herkesi yanılgıya sürüklediğini belirtmişti.