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    Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi

    Rus bakan: Türkiye, çelik ürünleri ithalatıyla ilgili korunma önlemi soruşturmasını kısıtlayıcı önlem almadan kapattı

    © Fotoğraf : Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi
    Analiz
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    Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye'nin Rusya da dahil bazı ülkelerden çelik ürünleri ithalatına karşı başlattığı korunma önlemi soruşturmasını kısıtlayıcı önlemler almadan kapattığını söyledi.

    Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Manturov, "Türk tarafınca yapılan araştırmalar sonucunda, Türk pazarına çelik ürünleri ithalatında keskin ve önemli bir artış olmaması nedeniyle soruşturmanın herhangi bir kısıtlayıcı önlem alınmadan kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi" ifadelerini kullandı. 

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    Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Rus tarafının hukuki tutumunu belirleyerek soruşturmada aktif rol oynadığını anlatan Manturov, "Rusya'nın Türkiye Ticari Temsilciliği'nin yürüttüğü çalışma da, Rus çelik ürünlerine engel getirilmesinin önlenmesine yönelik çabaları konsolide etmeye ve ortalama 1.5 milyar dolar tutarındaki Türk pazarına ihracatın korunmasına imkan sundu" ifadelerini kullandı.

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    Bakanlık açıklamasına göre Türkiye, Rus çelik ürünleri toplam ihracatının yüzde 30'undan fazlasını alması sebebiyle Rus metal sanayisi için stratejik pazarlardan biri durumunda.

    Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

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    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Buna göre, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, soruşturma konusu çelik ürünlerinin ithalatında resen başlatılan soruşturmanın, ilgili ürünlerin ithalatında mutlak ve yerli üretime göre nispi artış bulunmaması ve ithalat artışına bağlı olarak yerli üreticiler üzerinde oluşmuş ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespit edilememiş olması gerekçesiyle önlemsiz kapatılmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar vermişti.

    Söz konusu soruşturma, yassı mamuller, çubuklar, teller ve  profiller, demir yolu ve tramvay hattı malzemeleri, boru ve içi boş  profiller ile paslanmaz çelikler ürün gruplarında yer alan çeşitli demir ve çelik ürünlerinin ithalatının yerli üreticiler üzerinde zarara yol açıp açmadığının tespiti amacıyla açılmıştı.

    Etiketler:
    çelik, Türkiye, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov
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