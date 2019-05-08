Alman yazar: ABD'nin İran kıyılarına göndereceği USS Abraham Lincoln 100 bin tonluk bir blöf

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın, İran'a mesaj vermek üzere USS Abraham Lincoln uçak gemisi taaruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Ortadoğu'ya sevk edeceklerini duyurmasını yorumlayan Hemicker, "Bu, 100 bin tonluk bir blöf değil mi?" sorusunu sordu.

Hemicker, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin ve ABD savaş uçaklarının vuruş gücünün şüphe uyandırmadığını ancak Bolton'un sözlerinin İran üzerinde etki yaratıp yaratmayacağının soru işareti olduğunu vurguladı.

Bu görüşünü iki gerekçeyle destekleyen Alman yazar, "Birincisi, geçmişte ABD uçak gemileri, Trump yönetimi tarafından sarf edilen sözlerden sonra uygulama aşamasına geçmedi. İkincisi de, İran kıyılarındaki ABD uçak gemisi varlığı, çok uzun süredir bir istisna değil, kural. Kaldı ki, birçok kişi, USS Abraham Lincoln'ün halihazırda Arap Yarımadası'na yöneldiğine dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptığı yazılı açıklamada, "Birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran belirti ve uyarıya karşın, İran rejimine ABD'nin veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık bulacağına dair net ve mutlak bir mesaj vermek üzere ABD USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor" ifadelerini kullanmıştı.