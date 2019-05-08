Alman basını: Almanya-ABD dostluğu paramparça oldu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Almanya'nın başkenti Berlin'e yapacağı ziyaretini iptal etmesini analiz eden Alman Suddeutsche Zeitung gazetesi, Almanya ve ABD arasındaki dostluğun paramparça olduğunu vurguladı.

Daniel Broessler imzasıyla Suddeutsche Zeitung sayfalarında yayınlanan makalede, Pompeo'nun Almanya Başbakanı Angela Merkel ve mevkidaşı Heiko Mass ile görüşmek için Berlin'e yapacağı ziyareti birkaç saat kala iptal edip Bağdat'a geçmesinin iki ülke ilişkileri hakkında spekülasyonlara neden olduğu belirtildi.

© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz Pompeo’nun Berlin ziyareti iptal edildi

Pompeo'nun aniden aldığı iptal kararını affetmenin güç olduğunu kaydeden Broessler, "Diplomasi dünyasında nezaketsizlik ve utanmazlık var. Öyle ya da böyle, Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasından yaklaşık iki yıl sonra, kısa süre önce Alman-Amerikan dostluğu olarak övülen şeyin büyük bölümü paramparça oldu" ifadelerini kullandı.

'ABD DIŞ POLİTİKASI KENDİNE ÖZGÜ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞE SAHİP'

Trump döneminde ABD dış politikasının 'kendine özgü öngörülebilirliğe' sahip olduğunu belirten Alman yazar, bu politikanın ulusal çıkarların diplomasi aklıyla değil, müttefiklerle ihtilaf halinde bile kaba iktidar politikasıyla yürütüldüğünü vurguladı.

'BERLİN, TRUMP SONRASI DÖNEM İÇİN STRATEJİ GELİŞTİRMELİ'

Trump'ın görevden ayrılması sonrası ABD'nin Almanya için yeniden gerçek partner ve dost olacağını umduğunu yazan Broessler, Berlin yönetiminin Trump sonrası döneme yönelik strateji geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.