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15:59 09 Mayıs 2019
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    Sabah yazarı Tezel: Memleket bunların umurunda mı?

    © AFP 2019 / Bulent KILIC
    Analiz
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    CHP'li Ekrem İmamoğlu’na sosyal medyada “her şey çok güzel olacak” diyerek destek verenleri eleştiren Sabah yazarı Mevlüt Tezel, “Keşke olsa. Keşke bu memleket için her şey çok güzel olsa. Bu sanatçı takımının çok mu umurunda memleket! Çoğu burada kazanıp yurt dışında yatırım yapıyor” diye yazdı.

    Sabah yazarı Mevlüt Tezel, YSK'nın kararının ardından 31 Mart'ta İBB Başkanı seçilen ancak YSK kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlü isimleri eleştirdi.

    Ekrem İmamoğlu
    © REUTERS / Murad Sezer
    Sanatçılardan İmamoğlu'na destek: 'Her şey çok güzel olacak'
    Tezel, 'Memleket bunların umurunda mı?' başlıklı yazısında “Dün Sabah İnternet'e #Herseyçokguzelolacak ile sosyal medyada Gezi olaylarının başlangıcına benzer bir reaksiyon gösteren sanatçılarla ilgili sıcağı sıcağına yorumlarda bulunmuştum. Önemli bulduğum için konuyu köşemde de gündeme getirmekte fayda görüyorum” dedi ve yazısına şöyle devam etti:

    “YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilenmesinin ardından Ekrem İmamoğlu, ‘Artık konuşma vakti. Sanatçı da konuşacak, iş insanı da konuşacak’ çağrısı yapmıştı. Bu çağrıya birçok sanatçı sosyal medyada '#Herseyçokguzelolacak' hastag'i ile uydu, İmamoğlu'nda destek verdi. Yine Gezi olaylarına benzer bir sanatçı tepkisi söz konusu.

    'HER ŞEY SİZE GÜZEL'

    Ne güzel işte, bazı havayolu şirketleri vatandaş, 23 Haziran'da oy kullanılsın diye bilet ücretlerini geri ödüyor. Birçok insan tatil rezervasyonlarını iptal ediyor. İstanbul'da düşük oy alan partiler, aday göstermeyip İmamoğlu'nu destekleyecekler. İmamoğlu da artık istediği kadar mağduriyet edebiyatı yapabilir. Eskiden Samanyolu TV'den ‘Fenerbahçe şike yaptı’ diyordu ve sadece Beylikdüzü Belediye Başkanı... Artık onun da bir hikayesi var! Kadıköy ve Beşiktaş'ta tencereler tavalar çalınmaya başlandı, gençler de sokağa çıkıyor. Pusuda bekleyen yabancı basın da 'Türkiye için çok kötü olacak, kriz artacak' diye gaz veriyor. Milyonlar sosyal medyada şimdiden kenetlendi. Daha ne istiyorsunuz, her şey sizin için çok güzel oluyor işte!

    'YİNE GEZİ KIŞKIRTICILIĞI'

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Bülent Kılıç
    İmamoğlu AFP'ye konuştu: Demokrasi kavgası veriyoruz, sonuca ulaştırdığımızda devrim olacak
    Sadece bir zahmet tekrar sandığa gideceğiz. Oy kullanmak beş dakikalık iş. Bu sefer oylar daha dikkatli sayılacak ve hak eden kimse o kazanacak. Bu kadar basit. İnsanları #Herseyçokguzelolacak diye galeyana getirmenin alemi ne?

    Yine Gezi benzeri olayların yaşanmasını mı istiyorsunuz? Yine her yer yakılıp yıkılsın mı? Dolar daha da mı fırlasın?

    Halk 15 Temmuz'da tankların altına yatarken, bu sanatçıların çoğu 'Ay hadi inşallah darbe olur' hayalleriyle TV izledi. Darbe gerçekleşmeyince de 'Bu ülkeden bir b.k olmaz, gitmek lazım buralardan' dediler ama gitmediler. Çünkü böyle tatlı para kazanacakları başka bir ülke yok!

    'FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜLER'

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu: Ruhumda zerre kadar korku yok
    Ne çok güzel olacak merak ediyorum? İmamoğlu kazanırsa dolar 4 liraya mı inecek? İstanbul'da toplu ulaşım, köprü geçişleri ücretsiz mi olacak? Asgari ücret 4 bin lira mı olacak? İstanbul yeşile mi doyacak?'

    Keşke olsa. Keşke bu memleket için her şey çok güzel olsa. Bu sanatçı takımının çok mu umurunda memleket! Çoğu burada kazanıp yurt dışında yatırım yapıyor. Onlar dolar yükselince beş, altı sıfırlı dolar hesaplarına bakıp seviniyorlar. Yahu bu oyuncuların çoğu, düne kadar apolitikti, çoğu hükümete yalakalık yapıyordu. Ama AK Parti kaybetti algısının etkisine girince, hemen fabrika ayarlarına döndüler. Başladılar Twitter'da #Herseyçokguzelolacak diye Gezici'lik oynamaya!

    Fatih Altaylı
    © Fotoğraf : Twitter
    Altaylı: İmamoğlu'na seçimi kaybettirecek bazı faktörler var
    Bu sanatçı tayfası daha önce de Gezi için ‘Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş. Sen hâlâ anlamadın mı?’ dediler, sokağa döküldüler. Sonra baktılar Arap baharı Türkiye'ye uğramıyor! Ve sonra ‘Gezi'yi ilk üç gün ben de destekledim ama sonra bozdu, aşırıya kaçıldı’ dediler ve köşelerine çekildiler. Davetten davete koştular, Erdoğan ile selfie çekildiler. Daha çok kazanmak için sinemada 'mısır krizi' diye bir şey icat edip, bin takla atıp hükümete ışık hızında kanun çıkardılar! Olan yine gençlere oldu, Gezide çıkan kargaşada masum çocuklar hayatlarını kaybetti.

    SEN HÂLÂ ANLAMADIN MI!?

    Sanatçılar için hava hoş, bugün ‘Ekrem İmamoğlu bugünün Atatürkü'dür’, yarın seçilemeyince Erdoğan için yine ‘Asrın lideri’ derler.

    Sen hâlâ anlamadın mı? Hayat onlara güzel! Nasıl olsa onların yatırımları yurt dışında, içeride de dolar hesapları dolgun! Her şey her zaman onlar için güzel olacak! Sen yine metrobüs kuyruğunda bekleyeceksin!”

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    Etiketler:
    Gezi olayları, Gezi Parkı, Ekrem İmamoğlu, Sanatçı, Mevlüt Tezel, Sabah
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