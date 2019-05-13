Avrupalıların büyük kısmı Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak görüyor

Sputnik.Görüşler çerçevesinde yapılan bir araştırma, Avrupa halkının önemli kısmının Kırım Yarımadası’nı Rusya’nın bir parçası olarak gördüğünü ortaya koydu.

Fransız Ifop araştırma şirketinin Sputnik için gerçekleştirdiği araştırmaya katılan Almanların yüzde 38’i, Fransızların yüzde 37'si, İngilizlerin yüzde 34'ü, ABD'lilerin ise yüzde 27’si, Kırım Yarımadası’nın Rusya’ya ait olduğu görüşünü dile getirdi.

Bu arada araştırmanın yapıldığı dört ülkeden Fransa’da Kırım’ı Rusya’nın toprağı olarak görenlerin sayısının son üç yılda yüzde 11 oranında artması dikkat çekti.

Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak görmeyenlerin oranı ise Almanya’da yüzde 43’ü, Fransa ve İngiltere’de yüzde 34’ü, ABD’de ise yüzde 27’yi buldu.

9-15 Nisan 2019 tarihlerinde Sputnik için Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD'de Ifop şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 18 yaşın üzerindeki 4010 kişi katıldı.

Nüfusun cinsiyete göre dağılımı, yaş grubu ve coğrafya dikkate alınarak yapılan araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı yüzde +/- 3.1, güven aralığı ise yüzde 95'tir.