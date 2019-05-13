Avrupalıların büyük kısmı Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak görüyor

Bu arada araştırmanın yapıldığı dört ülkeden Fransa’da Kırım’ı Rusya’nın toprağı olarak görenlerin sayısının son üç yılda yüzde 11 oranında artması dikkat çekti.
Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak görmeyenlerin oranı ise Almanya’da yüzde 43’ü, Fransa ve İngiltere’de yüzde 34’ü, ABD’de ise yüzde 27’yi buldu.
9-15 Nisan 2019 tarihlerinde Sputnik için Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD'de Ifop şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 18 yaşın üzerindeki 4010 kişi katıldı.
Nüfusun cinsiyete göre dağılımı, yaş grubu ve coğrafya dikkate alınarak yapılan araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı yüzde +/- 3.1, güven aralığı ise yüzde 95'tir.
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