Kayıt
15:33 13 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko

    'Belarus, Türkiye'ye hava savunma sistemi kurma konusunda yardım edebilir'

    © REUTERS / Vasily Fedosenko
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 136

    Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı ile Belarus Devlet Askeri Sanayii Komitesi arasında mutabakat zaptı imzalanmasını değerlendiren Belaruslu yazar Aleksandr Alesin, Belarus'un Türkiye'ye hava savunma sistemi kurma konusunda yardım edecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

    Belarus'ta yayın yapan 'Belorusskie Novosti' internet sitesi yazarı Aleksandr Alesin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 16 Nisan'da Ankara'da yaptığı görüşme sonucunda imzalanan mutabakat zaptına ilişkin görüşlerini yazdı.

    Recep Tayyip Erdoğan - Aleksandr Lukaşenko
    © AA / Murat Kaynak
    Erdoğan: Belarus, FETÖ ile mücadelemizde bizi yalnız bırakmadı
    Türkiye'nin kendi hava savunma sistemini geliştirmeye çalıştığını ve buna uygun teknolojilerin Belarus'ta bulunduğunu kaydeden Alesin, "Belarus, SSCB tarafından Afrika ve Asya ülkelerine tedarik edilen füze komplekslerini modernize ediyor. Minsk, özellikle S-125 füze savunma sistemini yeniliyor ve bu sistemin en gelişmiş versiyonu olan Alebarda'yı ihraç etmek istiyor ancak yeterli mali kaynaklara sahip değil" dedi.

    'TÜRKİYE VE BELARUS ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALAYACAK'

    Belarus füze savunma sistemlerine ilgi duyan Türkiye'nin gerekli finansmana sahip olduğunun ve Minsk'in yeni füze sistemlerini test etmek için büyük ihtiyaç duyduğu poligonu sağlayabileceğinin altını çizen Alesin, bazı resmi olmayan kaynaklara göre iki ülkenin hava savunma sistemleri geliştirmek için ortaklık anlaşması imzalayacağını vurguladı.

    'BELARUS OTOMATİK HAVA SAVUNMA İDARE SİSTEMİ VEREBİLİR'

    Alesin, ön mutabakatın Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 15 Ocak'taki Minsk ziyareti sırasında sağlanmış olabileceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "İki ülkenin hava savunma sistemi kurma işbirliği, daha geniş bir niteliğe sahip olabilir. Belarus, Türkiye'ye otomatik hava savunma idare sistemi tedarik edebilir ve Türkiye, bunu kullandığı füze savunma kompleksine entegre edebilir. Bu sistemin temelinde kapsamlı hava saldırısını püskürtmek için kademeli savunma tesis etme düşüncesi yatıyor."

    Etiketler:
    Minsk, askeri işbirliği, Aleksandr Lukaşenko, Recep Tayyip Erdoğan, hava savunma sistemi, Belarus
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    TSK'dan 3 denizde tatbikat: Denizkurdu-2019 başladı
    9 Mayıs
    Rusya 74. Zafer Günü'nü kutluyor
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet