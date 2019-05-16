'ABD'nin S-400 tehditleri Ankara'yı korkutmuyor, Türkiye kazançlı çıkacak'

ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan yeni karar tasarısında, Türkiye'nin S-400'leri alması durumunda F-35 programından çıkarılması, F-35 satışının durdurulması ve Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanması talep edilmişti.Sputnik'e verdiği demeçte ABD'nin yeni girişimini değerlendiren segodnya.ru haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Yuriy Kotenok, "ABD, Türkiye'yi S-400 anlaşmasından vazgeçirmek için tüm araçları kullanıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk yetkililer, anlaşmadan vazgeçmeyeceklerini birçok dile getirdi. ABD ise azami baskı uygulamaya çalışıyor ve Temsilciler Meclisi'nin bu adımı, yeni bir ültimatom niteliğinde: Eğer vazgeçmezseniz, F-35 alamazsanız" ifadelerini kullandı.Kotenok'a göre ABD'nin tehditleri, Türkiye'yi korkutmuyor."Türkiye'nin seçim yapma hakkı var zira Rusya, sadece S-400 sistemlerini önermiyor, yeni nesil savaş uçakları Su-57'ler de konuşuluyor. Bu nedenle, eğer Türkiye F-35 almazsa bazı kayıpları olacak ancak bazı hususlarda da tamamen kazançlı çıkacak" diye devam eden Kotenok, Moskova'nın Ankara'ya sadece savunma alanında değil, Türk Akım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi küresel enerji alanında da işbirliği paketi sunduğunu vurguladı.New York vekili Demokrat Eliot Engel ile Teksas vekili Cumhuriyetçi Michael McCaul, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin Dışilişkiler Komitesi‘ne bir karar tasarısı sunmuştu.Türkiye'nin Rusya ve İran ile işbirliği yaptığı belirtilen tasarıda, "Türkiye'nin almayı planladığı S-400'ler, ABD ve NATO ortaklarının güvenliğinin altını oyuyor, Türk-Amerikan ilişkilerini zayıflatıyor ve Türkiye'nin F-35 Müşterek Taarruz Uçağını kullanımı ve F-35 üretimine katılımı ile uyuşmuyor" ifadeleri yer almıştı.