Kayıt
22:36 16 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ABD-Çin

    'Çin, ABD ekonomisine 'halk savaşı' ilan etti'

    © AFP 2019 / Jason Lee
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (57)
    0 33

    ABD ile Çin arasındaki ilişkileri giderek germeye devam eden ticaret savaşını konu alan Rus blog yazarı İvan Danilov, Pekin’in Washington’a karşı değişen üslubunun iki ülke arasındaki çatışmanın ekonomik düzlemden çıkmaya başladığına dikkat çekti.

    ABD-Çin
    © AP Photo / Andy Wong
    Rusya, Kore için ABD ve Çin işbirliğinden yana
    Rus Crimson Alter dergisinde yazan İvan Danilov, Çin’in resmi medya kuruluşlarından ABD’nin ekonomik hamlelerine verdiği tepkilere bakılacak olursa Pekin’in artık Washington ile ekonomik çatışmanın kısa zamanda ya da barışçıl bir şekilde tamamlanacağını beklemediğini belirtti.

    Çin medyasının Washington’a yönelik izlediği resmi tutumdaki değişikliklerin ABD’de fark edildiğine dikkat çeken yazar, Çin’in Global Times gazetesinde yer alan bir haberde bahsedilen ‘halk savaşının’ sadece şimdiye dek kullanılan tutarlı ve diplomatik üsluptan uzaklaşma olmayıp, ABD ile çatışmanın ‘ister istemez’ ekonomik düzlemden çıkmaya başladığının (ya da çıkmış olduğunun) resmi bir kabulü olduğunu vurguladı.

    Danilov, iki ülke arasındaki ilişkileri çok iyi bildiği için ABD’deki sosyal ağlarda kendisinden ‘Çinli Müneccim’ olarak bahsedilen Global Times Genel Yayın Yönetmeni Hu Xinjing’in Twitter’den konuyla ilgili yaptığı şu paylaşıma dikkat çekti:

    “Çin’in vergi tarifelerini artırma kararı ve Amerikan hisselerindeki düşüş Çin toplumunu coşkulandırdı. ABD’ye yönelik sert bir tutum izlemek, mücadele ederek barış sağlamak, çoğu Çinlinin birleştiği ortak bir düşünce. ABD yeni tarifeler getirmeyi planlıyor. Çin-Amerikan karşıtlığı doruk seviyesine ulaştı.”

    © REUTERS / ALY SONG
    ABD'den 'Huawei ve Çin' hamlesi
    Danilov, yazıya şöyle devam etti:

    “Hu Xinjing daha önce de Çinli ekonomistlerin bu günlerde Çin’in portföyünde tutulan Amerikan devlet tahvillerini ‘piyasaya sürme’ fikrini aktif bir şekilde tartıştıklarını belirtmişti. ABD finans medyasının verdiği tepkiyse, Çin’in asla böyle bir adım atmaya cesaret edemeyeceği, ya da böylesine radikal bir adımın sıradan Amerikalıları zarara soksa da eninde sonunda (ABD Başkanı Donald) Trump’ın ekmeğine yağ süreceği yönündeydi.

    “Eğer Çin elindeki tahvilleri ABD’ye satarsa, Trump kazanır. Satış doların zayıflamasına neden olacak, bu da ABD’ni Çin ile ticaret açığını azaltmasına yardım edecek” diye yazan Bloomberg’in bu ifadeleri ise, Çin tarafından atılacak böyle bir adımın Amerikan finans piyasalarını ne kadar ciddi bir şekilde sarsacağını öngörmeyen iyimser bir açıklama olarak değerlendiriliyor.

    Euro Pacific Capital yatırım fonunun yöneticisi Peter Schiff, mevcut çatışmanın devam etmesinin mantıken Amerikan ekonomisine olumlu herhangi bir katkısı olmayacağı düşüncesinde:

    “Çin-ABD ilişkilerinin gerçek doğasının bilinmemesi şaşırtıcı. Çin onlarca yıl boyunca bize borç vererek ve sanayi ürünler tedarik ederek ABD’nin ekonomisini sübvanse etti. Çin desteğini çektiği zaman kredilere dayalı hizmet ekonomimiz infilak edecek.”

    Macron bu kararın Fransa halkına, geleceğine ve değerlerine duyulan güvenin bir işareti olduğunu söyledi.
    © AFP 2019 / LUDOVIC MARIN
    Macron: Güçlenen bir Çin ve dünyaya kendi görüşünü empoze etmeye çalışan bir ABD görüyoruz
    Ancak böyle bir şeyin Çin için de acısız geçecek bir süreç olmayacağı düşünülmemeli. Aksine, Çin ekonomisi on yıllar boyunca Amerikan teknolojilerine, sermayesine ve pazarlarına erişimi sayesinde büyümeye devam etti ve bu ülkenin Amerikan sisteminden ‘devre dışı bırakılması’, Çin’e uzun vadeli ve ağır reformlar ile telafi etmesi gerekeceği oldukça ağır bir zarar verebilecek.

    Özetle Çin yönetimi, genel olarak ülke sisteminin ve özellikle vatandaşlarının, Amerikan rakiplerine göre acıya karşı çok daha dayanıklı olmasına ve Amerikan siyaset sistemiyle Amerikan toplumunu yıkabilecek zorlukların üstesinden gelebileceklerine güveniyor.

    Bu eğilim Beyaz Saray’da da fark edildi, ancak Trump ve ekibi, bu yöndeki haberleri, Pekin’in 2020’de ABD’nin yeni başkanının, Barack Obama’nın başkanlık dönemindeki ABD başkan yardımcısı olan Joe Biden’in olabileceğini ummasına yorumladı. Trump, açık bir şekilde Çin’in daha sonra ‘çok zayıf demokratlardan biri’ olan Joe Biden ile anlaşmaya varacağı umuduyla, daha önce varılmış olan anlaşmalardan vazgeçtiğini belirtirken, Trump yanlısı medya ise Biden’in oğlunun Çinli iş dünyası ile bağlantılarını ortaya koyan konuları gündemine taşımaya başladı.

    Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang
    © AP Photo / Andy Wong
    Çin Dışişleri Sözcüsü'nden Ticaret Savaşı açıklaması: Biri bu savaşı başlattıysa, sonuna kadar savaşırız
    Söz konusu suçlamaların ne derece gerçeği yansıttığı bir yana, Trump’ın ve çevresinin, Amerikan güvenlik güçlerinin bir kısmının ve hatta Demokrat ve Cumhuriyetçilerin arasından ‘sistemli politikacıların’ bir kısmının ‘Çin’i sonuna kadar ezme’ niyetinde oldukları düşünülebilir. Zira bu kişilere göre gerçekten de şu anda, ABD'nin 21. yüzyılda dünya egemeni statüsünü sürdürüp sürdürmeyeceği sorunu çözülüyor.

    Bu konuda, Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon’un CNBC’ye verdiği röportajda Amerikan Başkanı’nın ticaret savaşında geri adım atmak için ‘hiç şansının olmadığı’ yönündeki açıklamasına güvenilebilir. Zira daha bir ay önce Trump’ın ABD için önemli olan konularda bir tür ‘ateşkese’ razı olabileceği ve bir takım (geçici de olsa) tavizlere gidilebileceği düşünülebilirken, bundan böyle olumsuz sonuçların ya Çin, ya da ABD için dayanılmaz hal alıncaya kadar gerilimi tırmandırmaya çalışabileceği var sayılabilir.

    Rusya’nın (ve ayrıca Avrupa Birliği’nin ve iki rakip arasındaki mücadelede dengeleri değiştirebilecek diğer ülkelerin) ABD ve Çin arasında giderek büyüyen çatışma ortamındaki rolü ise giderek büyüyecek. Moskova, elindeki Amerikan tahvillerinden zamanında kurtuldu (zira bu satışı Çin’den sonra yapsaydı zarara uğrayacaktı) ve şu anda, küresel ekonomi ve siyaset sisteminin yeni düzene oturtulmasından azami derecede nemalanmak için istediği şekilde hareket edebilecek kadar serbest.”

    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (57)
    Etiketler:
    ABD ile Çin arasıdnaki ticaret savaşı, Çin, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
    Karikatür
    ‘ABD, Türkiye’ye S-400 alımını ertelemeyi teklif etti’
    İnfografik
    İdlib’deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet