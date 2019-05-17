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16:59 17 Mayıs 2019
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    CHP'den gençlik raporu: Her 4 gençten biri başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünüyor

    © Fotoğraf : DHA
    Analiz
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    CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, '19 Mayıs 1919'un 100. Yılında Türkiye’deki Gençlerin durumu' raporunun sonuçlarını paylaştı. Raporda her 4 gençten 1'inin daha iyi iş olanağı, daha fazla kişisel özgürlük, daha iyi eğitim ve Türkiye'de kendine iyi bir gelecek öngörememe nedenleriyle başka bir ülkeye yerleşmeyi düşündüğü ifade edildi.

    CHP tarafından yapılan '19 Mayıs 1919'un 100. Yılında Türkiye’deki Gençlerin durumu' raporunun sonuçları açıklandı.

    Taksim, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, kalabalık
    © AA / Onur Çoban
    İstatistiklerle gençlik: Dörtte biri ne eğitimde ne istihdamda, mutluluk oranı son 16 yılın en düşük seviyesinde
    CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre'nin açıkladığı raporda, her 4 gençten 1'inin başka bir ülkeye yerleşmeyi düşündüğü ifade edilirken; nedenleri arasında sırasıyla daha iyi iş olanakları, daha fazla kişisel özgürlük, daha iyi eğitim, Türkiye’de kendine iyi bir gelecek öngörememe, ülkenin kötüye gittiğini düşünme ve ülkede düşünce özgürlüğü olmaması gibi etmenler sayıldı.

    Raporda gençlerin eğitim esnasındaki önemli sorunlarından birinin barınma olduğunun altı çizildi. Raporda, Türkiye’de yükseköğretime kayıtlı genç sayısının YÖK verilerine göre 7 milyon 740 bin olduğu belirtilirken, devlet yurtlarının yatak kapasiteleri Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre 667 bin 593 olarak kaydedildi.

    T24'ün aktardığına göre raporda, "Bu rakamlara bakıldığında devletin yükseköğretim gençliğine sunduğu barınma imkanı yüzde 10’u bile karşılamamaktadır" denildi.

    Raporda genç işsizlik başlığında öne çıkan bazı bulgular şu şekilde sıralandı:

    • TÜİK verilerine göre 15-24 yaş arası genç işsizlik 2019 yılı Ocak ayında yüzde 26.7. Bu oran 2018 yılı Ocak ayı için yüzde 19.9 olarak ölçülmüştür.
    • © Fotoğraf : DHA
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      Ne eğitimde, ne istihdamda, ne de yetiştirmede (NEET) olan ev genci oranı 15-24 yaş arası gençlerde 2019 yılı Ocak ayı için yüzde 25.5. Yani her 4 gencimizden 1’i evde, sokakta kahvehanelerde vakit öldürüyor. Aynı oran bir önceki yılın Ocak ayında yüzde 23.1 idi.
    • OECD verilerine göre 15-29 yaş arası genç nüfus içerisinde ev genci oranı Türkiye’de 27.2 iken OECD ortalaması yüzde 13.4. Yani yaş aralığı genişledikçe tablo daha da kötüleşiyor.
    • AB üye ülkeleri ile aday ülkelerini inceleyen Eurostat verilerine göre ise ev genci oranı AB ortalamasında yüzde 17.2 iken Türkiye’de yüzde 33.4. AB ülkeleri arasında en yüksek ev genci oranı yüzde 29.5 ile İtalya'ya ait.
    • OECD verilerine göre istihdam edilen 25-34 yaş arası genç nüfusun eğitim seviyelerine göre dağılımı ise ilginç bir tabloyu gözler önüne seriyor. Ortaöğretimden mezun olmayanlar arasındaki işsizlik oranı yüzde 11.7 iken yükseköğretim mezunları arasında işsizlik yüzde 13.1. Bu oran OECD ortalamasında yükseköğretim mezunu olanlar için yüzde 5.8.

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    Etiketler:
    TÜİK, AB, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), Genç işsizlik, Eğitim, Yunus Emre, CHP, Türkiye
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