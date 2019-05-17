CHP'den gençlik raporu: Her 4 gençten biri başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünüyor

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, '19 Mayıs 1919'un 100. Yılında Türkiye’deki Gençlerin durumu' raporunun sonuçlarını paylaştı. Raporda her 4 gençten 1'inin daha iyi iş olanağı, daha fazla kişisel özgürlük, daha iyi eğitim ve Türkiye'de kendine iyi bir gelecek öngörememe nedenleriyle başka bir ülkeye yerleşmeyi düşündüğü ifade edildi.

CHP tarafından yapılan '19 Mayıs 1919'un 100. Yılında Türkiye’deki Gençlerin durumu' raporunun sonuçları açıklandı.

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CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre'nin açıkladığı raporda, her 4 gençten 1'inin başka bir ülkeye yerleşmeyi düşündüğü ifade edilirken; nedenleri arasında sırasıyla daha iyi iş olanakları, daha fazla kişisel özgürlük, daha iyi eğitim, Türkiye’de kendine iyi bir gelecek öngörememe, ülkenin kötüye gittiğini düşünme ve ülkede düşünce özgürlüğü olmaması gibi etmenler sayıldı.

Raporda gençlerin eğitim esnasındaki önemli sorunlarından birinin barınma olduğunun altı çizildi. Raporda, Türkiye’de yükseköğretime kayıtlı genç sayısının YÖK verilerine göre 7 milyon 740 bin olduğu belirtilirken, devlet yurtlarının yatak kapasiteleri Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre 667 bin 593 olarak kaydedildi.

T24'ün aktardığına göre raporda, "Bu rakamlara bakıldığında devletin yükseköğretim gençliğine sunduğu barınma imkanı yüzde 10’u bile karşılamamaktadır" denildi.

Raporda genç işsizlik başlığında öne çıkan bazı bulgular şu şekilde sıralandı: