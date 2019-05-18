ABD’nin İran’a olası askeri operasyonu: Irak üzerinden mi saldıracaklar?

İran’ın eski İslam İşbirliği Teşkilatı Elçisi, Arap dünyasının sorunları uzmanı Sabah Zangane, Sputnik İran’a açıklamasında, Tahran-Bağdat ilişkilerinin, İran’a saldırı için Irak topraklarının kullanımına engel olduğunu kaydederek, "Irak halkı, Amerikalıların iddialarına gereken yanıtı verecek. İran’ın Irak hükümetiyle bağları var ve bu ülkenin halkı İran’ın tarafını tutuyor. Hatta Amerikalılar, bu durumun onlar için ciddi engel oluşturmasından endişe ediyor" dedi.

Irak’ta, bu ülkenin silahlı kuvvetlerine IŞİD’e karşı mücadelede yardımcı olan İranlı askeri uzmanların bulunduğu hatırlatan uzman, "Irak’ta, ABD’nin niyetine destek verecek tek bir güç bile yok. Misal bu günlerde bir Sünni ilahiyatçı, İran’ın bir tehditle karşı karşıya kalması durumunda, Sünni gençleri bu ülkeyi savunmaya mecbur eden bir fetvada yayınladı. İran ve Irak çok daha yakın ittifaka doğru hareket ediyor ve bu sadece dinle ilgili değil" ifadelerini kullandı.

"Halihazırda ABD, İran’a karşı psikolojik savaş yürütüyor" diyen Zangane, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçek savaş şu iki nedenden dolayı ABD’nin işine gelmiyor. Öncelikle, ABD’de başkanlık seçimlerine 1 yıl kadar bir süre kaldı ve şimdi savaş başlatmak, politik intihar ve ABD ile tüm uluslararası topluma büyük zarar vermek anlamına gelir. İkincisi neden şu ki, ABD defalarca stratejik ağırlık merkezini Ortadoğu’dan Uzakdoğu’ya taşımayı planladığını dile getirdi. Yani Ortadoğu’da, Körfez’de yeni bir çatışma çıkarmak, bu stratejiye aykırı olur ve ABD’nin rakiplerine yeni çatışmayı kendi amaçlarına ulaşmak için fırsat verir."