ABD’nin İran’a olası askeri operasyonu: Irak üzerinden mi saldıracaklar?

İran’ın eski İslam İşbirliği Teşkilatı Elçisi, Arap dünyasının sorunları uzmanı Sabah Zangane, Sputnik İran’a açıklamasında, Tahran-Bağdat ilişkilerinin, İran’a saldırı için Irak topraklarının kullanımına engel olduğunu kaydederek, "Irak halkı, Amerikalıların iddialarına gereken yanıtı verecek. İran’ın Irak hükümetiyle bağları var ve bu ülkenin halkı İran’ın tarafını tutuyor. Hatta Amerikalılar, bu durumun onlar için ciddi engel oluşturmasından endişe ediyor" dedi.
"Halihazırda ABD, İran’a karşı psikolojik savaş yürütüyor" diyen Zangane, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gerçek savaş şu iki nedenden dolayı ABD’nin işine gelmiyor. Öncelikle, ABD’de başkanlık seçimlerine 1 yıl kadar bir süre kaldı ve şimdi savaş başlatmak, politik intihar ve ABD ile tüm uluslararası topluma büyük zarar vermek anlamına gelir. İkincisi neden şu ki, ABD defalarca stratejik ağırlık merkezini Ortadoğu’dan Uzakdoğu’ya taşımayı planladığını dile getirdi. Yani Ortadoğu’da, Körfez’de yeni bir çatışma çıkarmak, bu stratejiye aykırı olur ve ABD’nin rakiplerine yeni çatışmayı kendi amaçlarına ulaşmak için fırsat verir."
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