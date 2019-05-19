Altaylı: İyi de arkadaşlar bu sevinç niye, bunca sevinecek ne var? Bu havalimanı hepimizin

Habertürk yazarı Altaylı, hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki bazı seferlerin başka havalimanlarına aktarılması sonrası sosyal medyada yapılan yorumları eleştirdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Sevinilecek bir şey değil, aklınızı başınıza toplayın' başlıklı yazısında önceki gün hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda 468 seferden 8'inin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 94 seferden 2'sinin başka havalimanlarına yönlendirilmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Önceki akşam sosyal medyanın bir bölümünde ciddi bir sevinç.

Neredeyse zil takıp oynayacak bir grup.

Niye?

Çünkü bazılarının İstanbul, benim ise Yeni Atatürk Havalimanı dediğim havaalanında sorunlar yaşanmaya başlamış.

Sorun dediğim öyle basit bir şey değil.

Karadeniz üzerinde doğal olarak toplanan elektrik yükü yüksek kümülonimbus bulutları nedeniyle tayyareler yeni havalimanına yaklaşma sırasında alçalamıyormuş.

Bu yüzden de tüm bu uçaklar, en yakın havalimanlarına, başta da Çorlu’ya yönlendiriliyormuş.

Sevincin nedeni bu.

Neymiş efendim, plansız programsız iş yapılırsa böyle olurmuş, doğaya meydan okunursa böyle olurmuş, ölçmeden biçmeden çevresinde rant var diye havalimanı yeri belirlenirse uçaklar inemezmiş, neymiş efendim TMMOB daha önce uyarmış, neymiş efendim yeterince meteoroloji verisi toplanmadan yer kesinleştirilince bu olan normalmiş.

İyi de arkadaşlar bu sevinç niye!

Bunca sevinecek ne var?

Bu havalimanı hepimizin.

İstanbul’un bu yakasında başka havalimanımız yok, öteki yakasında var olan havalimanı ise İstanbul’un bütün yükünü taşıyamaz.

Dahası bu ülke 10 milyar avrosunu çöpe atacak kadar zengin değil.

Bu havalimanı doğru düzgün çalışamazsa, yılın bir bölümünde buraya uçaklar inip kalkamazsa zararımız sadece sokağa atılan 10 milyar avro değil bir de buradan elde etmeyi planlayıp edemeyeceğimiz gelirler, belki de yeniden eski Atatürk’e taşınmanın maliyeti olacak bize giren...

Yani burada sevinecek bir şey yok sosyal medya manyakları.

Burada üzülecek çok şey var.

Muhalif olmak gözünüzü karartmasın.

Sonuçta orada çöp olması muhtemel iktidarın parası değil.

Bu ülkenin zaten kısıtlı olan kaynakları."