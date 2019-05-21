İsrailli istihbaratçı: Batı, Ukrayna'da Rusya'ya yenildi

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Kedmi, ABD ve AB'nin Ukrayna politikasındaki değişikliğe dikkat çekerek Batı'nın Ukrayna'da Rusya'ya yenildiğini vurguladı.

'ABD'NİN RUSYA SINIRLARINA YAKLAŞMA GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI'

Kedmi, "ABD'nin bir politikası yok. Başta eski ABD başkan yardımcısı olmak üzere bazı bürokratlar, Ukrayna'nın bulanık suyunda balık tutmaya çalışıyor. ABD, 2014 yılındaki devlet darbesiyle Rusya sınırlarına daha fazla yaklaşmayı umuyordu ancak bu girişim sonuçsuz kaldı ve Batılı liderler Ukrayna'ya daha az önem veriyor" ifadelerini kullandı.

'ANA AMAÇ RUSYA'YA ÖLÜMCÜL DARBE VURMAKTI'

Ukrayna'daki Maydan olaylarının ana amacının Ukrayna'yı ele geçirerek ve Amerikan filosuyla üslerini Rusya'nın Rostov kentine yaklaştırarak Rusya'ya ölümcül darbe indirmek olduğunu da kaydeden Kedmi, ancak tüm bunların başarısızlıkla sonuçlandığını ve o andan itibaren Rusya'nın daha da güçlendiğinin altını çizdi.