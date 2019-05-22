NI: Donanmasını çok hızlı büyüten Çin, savaş gemilerine verecek isim bulamıyor

ABD basınına göre Çin Donanması'nın yeni bir sorunu var. Donanma unsurlarını hızla artıran Çin, yeni savaş gemilerine verecek isim bulmakta zorlanıyor. Bu arada Çin Donanması'nın dünyanın en büyüğü olduğu açıklandı.

Washington merkezli National Interest dergisi yazarı Michael Peck, Çin'de yayınlanan Global Times gazetesinin haberindeki "Çin, yeni destroyer gemilerini adlandırmak için kullandığı başkent isimlerini tüketmek üzere. Çin'in gemilerine isim vermek için diğer büyük şehirlere yönelecek olması donanmanın son yıllarda ne kadar hızlı geliştiğinin göstergesi" ifadelerini alıntıladı.

Apparently China has built so many warships it has run out of provincial capitals to name them after! Will start naming ships after other cities now. I'm sure they'll figure something out. "Warship names show Navy’s growth" - Global Times https://t.co/S0sO8bxBnC — CDN Naval Review (@CdnNavalReview) 7 Mayıs 2019

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© REUTERS / Li Gang/Xinhua Çin'den Güney Çin Denizi'nde tarihinin en büyük donanma geçit töreni 5

Donanma gemileri adlandırma yönetmeliğine göre Çin'deki destroyer ve firkateynlerine büyük ve orta ölçekli Çin kentlerinin adlarının verilmesi gerektiğine dikkat çeken Peck, bu uygulamada sadece başkent isimlerini kullanmanın zorunlu bulunmadığını, bunun bağlayıcı olmayan bir gelenek olduğunu kaydetti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı Ulusal Savunma Üniversitesi'nden profesör Li Daguang, adlandırma konusunun Çin donanmasının son yıllardaki hızlı gelişimini yansıttığını belirterek, "Yeni destroyerler, başkent isimleri yerine büyük şehirlerin isimlerini kullanmak zorunda kalabilir ancak başkent isimlerini taşıyan eski destroyerlerin gelecekte ıskartaya çıkarılmasıyla onları isimleri yeni gemilere verilebilir" dedi.

ÇİN DONANMASI DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLDU

Bu arada ABD Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin istatistiğini paylaşan Popular Mechanics'e göre Çin Donanması dünyanın en büyüğü oldu.

Çin savaş gemisi sayısının kısa süre önce 300'e çıktığını ve ABD'ye 13 sayı fark attığını belirten Popular Mechanics, bu iki ülkeyi Rusya (83), İngiltere (75) ve Avustralya'nın (48) izlediğini kaydetti.