Azeri uzman: Erdoğan’ın Türk dünyasına yaptığı çağrı önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdad Amreyev ile görüşmede, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin her daim öncelikleri arasında olduğunu vurgulamıştı. Erdoğan ayrıca Türk Konseyi’nin diğer ülke ve uluslararası örgütlerle işbirliğini güçlendirmesine önem atfettiklerini dile getirmişti.

Erdoğan’ın ifadelerini Sputnik Azerbaycan’a değerlendiren Nagiyev, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk dili konuşan ülkelere çağrısı, özellikle ülkeler arasında icra mekanizmasının olmadığı dikkate alınırsa çok büyük önem arz ediyor” dedi.

Türk Konseyi’nin diğer ülke ve uluslararası örgütlerle işbirliğini güçlendirmesi gerektiği çağrısının da çok önemli olduğunu söyleyen Nagiyev, “Eğer gelecekte tüm Türk ülkeler arasındaki ilişkiler, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişki gibi olacaksa uluslararası arenada sözünü söyleyecek duruma gelecekler” diye ekledi.