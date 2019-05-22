'Türkiye, F-35 programından çıkarılırsa Çin senaryosuna göre hareket edebilir'

Arsenal Oteçestva dergisinin ticari direktörü Aleksey Leonkov, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye ve ABD arasındaki F-35 anlaşmasının içerdiği üretim, teslimat ve ödeme şartlarına dikkat çekerek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
"Bu anlaşmanın, F-35’in müstesna bir araç olduğu ve bu yüzden Türkiye’nin diğer ülkelerden başka silah alamayacağı konusunda politik gerekçe ve talepler içerdiğini düşünmüyorum. Ticari açıdan bu haksız rekabet gibi görünüyor. Türkiye, Amerikan savaş uçaklarının teslim edilmesi için para ödedi, yani finansal yükümlülüğünü yerine getirdi. ABD ise politik gerekçelerden ona baskı yapıyor."
ABD’nin çeşitli araçlara başvurarak Türkiye’ye baskı yapmaya çalıştığını söyleyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu ana kadar ödül ve ceza programına göre hareket ettiler. S-400’den vazgeçerseniz size, peki öyle olsun, Patriot hava savunma sistemini veririz, dediler. Sonra F-35 teslimatını artıracaklarını söylediler, yani türlü şantaj yöntemlerine başvurdular. Bunun dışında medyaya asılsız bilgi sızdırıldı. Misal iki hafta önce, Türkiye’nin F-35 programında kalmak istediği için S-400’den vazgeçtiği yönünde bir bilgi çıktı. Bu yalandı ve Türkiye yönetimi tarafından reddedildi ama medyada dolaşıp durdu."
ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması, F-35’leri kullanmasını yasaklaması ve Türk pilotlarına F-35 eğitimini durdurması durumunda Türkiye’nin önünde birkaç seçeneğin bulunacağını söyleyen Leonkov, bu seçenekleri şöyle sıraladı:
Şimdilik sadece ABD tarafından giderek güçlenen eleştiri ve şantaj yağmurunu izlediklerini dile getiren Leonkov, "Bakalım, Türkiye’ye S-400 teslimi başlayınca neler olacak" diye ekledi.
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