Rossiyskaya Gazeta: Türk askeri, S-400'ün Kalaşnikof tüfekleri kadar güvenilir olmasına özel önem veriyor

'EĞİTİM ANLAŞMADAN VAZGEÇİLMEYECEĞİNİN KANITI'
Yazıda imzası bulunan RG muhabiri Yuriy Gavrilov, Akar'ın açıklamasının, ABD'nin yoğun baskısına rağmen 2.5 milyar dolarlık anlaşmadan vazgeçmeyeceğinin kanıtı olduğunu belirtti.
ABD'nin Türkiye'yi S-400 yerine Patriot alma konusunda ikna edememesi sonrası Ankara'ya 2 haftalık süre vererek ültimatom gönderdiğini anımsatan Gavrilov, "Eğer haziranın ilk haftasının sonuna kadar anlaşma iptal edilmezse ve Türkiye Patriot sistemlerini almazsa, F-35 programından çıkarılmakla tehdit ediliyor. Türkiye'ye yaptırım uygulama tehdidiyle birlikte şantaj artıyor, üstelik sadece ABD'den değil, NATO'daki diğer partnerlerden de tehditler geliyor" ifadelerini kullandı.
'BATI BİLE S-400'ÜN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL EDİYOR'
"Ancak Türkiye, ordusunu Patriot'la donatmak istemiyor. Bu anlaşılır bir durum. Zira Batı'da bile Rus sisteminin üstünlüğü kabul ediliyor. S-400, muadilinden çeyrek yüzyıl daha genç. 250 km ile daha uzun vurma menziline sahip (Patriot - 160 km), balistik füzelerin hareket menzili daha uzun (60 km - 45 km) ve daha hızlı şekilde konuşlandırılıyor" diye devam eden Gavrilov, Türk askeri için özel önem taşıyan noktanın S-400'ün Kalaşnikof'lar kadar güvenilir olması olduğunu vurguladı.
'PATRIOT'LAR DIŞ FAKTÖRLERE KARŞI ÇOK HASSAS'
Bakan Akar, "S-400'lerle ilgili bazı TSK personelinin Rusya'ya eğitime gittiği"ne ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine de, "Bugünlerden başlamak suretiyle önümüzdeki aylarda S-400 eğitimleri için Rusya'ya bizim personel gönderdiğimiz gerçek. Bu rakamlar sürekli değişiyor. Her birinin ayrı bir özelliği var. Bunlar giderek eğitim almaya başladılar. Önümüzdeki aylarda da bu devam edecek” demişti.
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