Kayıt
13:53 23 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Rossiyskaya Gazeta: Türk askeri, S-400'ün Kalaşnikof tüfekleri kadar güvenilir olmasına özel önem veriyor

    © AFP 2019 / Kirill Kudryavtsev
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türk askeri personelin S-400 füze savunma sistemleri için Rusya'ya giderek eğitim almaya başladığını açıklamasını sayfalarına taşıyan Rossiyskaya Gazeta (RG), S-400'ün Kalaşnikof tüfekleri kadar güvenilir olmasının Türk askerleri için özel önem taşıdığına vurgu yaptı. 

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı
    © AA / Arşiv
    Türk Dışişleri'nden ABD’nin S-400 konusunda Türkiye’ye süre verdiği iddiasına yalanlama
    Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta, Akar'ın Türk askeri personelin eğitimiyle ilgili yeni açıklaması ışığında S-400 etrafında yaşanan gelişmelere ve sistemin Türkiye için önemine ilişkin bir yazı yayınladı. 

    'EĞİTİM ANLAŞMADAN VAZGEÇİLMEYECEĞİNİN KANITI'

    Yazıda imzası bulunan RG muhabiri Yuriy Gavrilov, Akar'ın açıklamasının, ABD'nin yoğun baskısına rağmen 2.5 milyar dolarlık anlaşmadan vazgeçmeyeceğinin kanıtı olduğunu belirtti.

    ABD'nin Türkiye'yi S-400 yerine Patriot alma konusunda ikna edememesi sonrası Ankara'ya 2 haftalık süre vererek ültimatom gönderdiğini anımsatan Gavrilov, "Eğer haziranın ilk haftasının sonuna kadar anlaşma iptal edilmezse ve Türkiye Patriot sistemlerini almazsa, F-35 programından çıkarılmakla tehdit ediliyor. Türkiye'ye yaptırım uygulama tehdidiyle birlikte şantaj artıyor, üstelik sadece ABD'den değil, NATO'daki diğer partnerlerden de tehditler geliyor" ifadelerini kullandı.

    'BATI BİLE S-400'ÜN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL EDİYOR'

    "Ancak Türkiye, ordusunu Patriot'la donatmak istemiyor. Bu anlaşılır bir durum. Zira Batı'da bile Rus sisteminin üstünlüğü kabul ediliyor. S-400, muadilinden çeyrek yüzyıl daha genç. 250 km ile daha uzun vurma menziline sahip (Patriot - 160 km), balistik füzelerin hareket menzili daha uzun (60 km - 45 km) ve daha hızlı şekilde konuşlandırılıyor" diye devam eden Gavrilov, Türk askeri için özel önem taşıyan noktanın S-400'ün Kalaşnikof'lar kadar güvenilir olması olduğunu vurguladı.

    'PATRIOT'LAR DIŞ FAKTÖRLERE KARŞI ÇOK HASSAS'

    S-400
    © Sputnik / Aleksandr Danichev
    Emekli Korgeneral: S-400’ler bahane, amaç Türkiye’yi JSF/F-35 programından çıkarmak
    Ortadoğu'da kullanılan Patriot'ların elektrik arızaları ve kum fırtınası gibi dış faktörlere karşı son derece hassas olduğunun görüldüğünü anımsatan Gavrilov, bu tür koşullar altında Patriot'ların komuta olmadan füze fırlatabileceğinin altını çizdi. 

    Bakan Akar, "S-400'lerle ilgili bazı TSK personelinin Rusya'ya eğitime gittiği"ne ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine de, "Bugünlerden başlamak suretiyle önümüzdeki aylarda S-400 eğitimleri için Rusya'ya bizim personel gönderdiğimiz gerçek. Bu rakamlar sürekli değişiyor. Her birinin ayrı bir özelliği var. Bunlar giderek eğitim almaya başladılar. Önümüzdeki aylarda da bu devam edecek” demişti.

    Etiketler:
    Analiz, Yuriy Gavrilov, Kalaşnikof, Rossiyskaya Gazeta (RG), eğitim, S-400, Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    1938 yılına ait bu meyve konservesinin reklamında 'Yazın gibi taze' diye yazılıyor.
    20’li-30’lu yılların dikkat çekici Sovyet reklamları
    karikatür
    Huawei: Kendi işletim sistemimizi hazırlıyoruz
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet