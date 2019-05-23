Rossiyskaya Gazeta: Türk askeri, S-400'ün Kalaşnikof tüfekleri kadar güvenilir olmasına özel önem veriyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türk askeri personelin S-400 füze savunma sistemleri için Rusya'ya giderek eğitim almaya başladığını açıklamasını sayfalarına taşıyan Rossiyskaya Gazeta (RG), S-400'ün Kalaşnikof tüfekleri kadar güvenilir olmasının Türk askerleri için özel önem taşıdığına vurgu yaptı.

Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta, Akar'ın Türk askeri personelin eğitimiyle ilgili yeni açıklaması ışığında S-400 etrafında yaşanan gelişmelere ve sistemin Türkiye için önemine ilişkin bir yazı yayınladı.

'EĞİTİM ANLAŞMADAN VAZGEÇİLMEYECEĞİNİN KANITI'

Yazıda imzası bulunan RG muhabiri Yuriy Gavrilov, Akar'ın açıklamasının, ABD'nin yoğun baskısına rağmen 2.5 milyar dolarlık anlaşmadan vazgeçmeyeceğinin kanıtı olduğunu belirtti.

ABD'nin Türkiye'yi S-400 yerine Patriot alma konusunda ikna edememesi sonrası Ankara'ya 2 haftalık süre vererek ültimatom gönderdiğini anımsatan Gavrilov, "Eğer haziranın ilk haftasının sonuna kadar anlaşma iptal edilmezse ve Türkiye Patriot sistemlerini almazsa, F-35 programından çıkarılmakla tehdit ediliyor. Türkiye'ye yaptırım uygulama tehdidiyle birlikte şantaj artıyor, üstelik sadece ABD'den değil, NATO'daki diğer partnerlerden de tehditler geliyor" ifadelerini kullandı.

'BATI BİLE S-400'ÜN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL EDİYOR'

"Ancak Türkiye, ordusunu Patriot'la donatmak istemiyor. Bu anlaşılır bir durum. Zira Batı'da bile Rus sisteminin üstünlüğü kabul ediliyor. S-400, muadilinden çeyrek yüzyıl daha genç. 250 km ile daha uzun vurma menziline sahip (Patriot - 160 km), balistik füzelerin hareket menzili daha uzun (60 km - 45 km) ve daha hızlı şekilde konuşlandırılıyor" diye devam eden Gavrilov, Türk askeri için özel önem taşıyan noktanın S-400'ün Kalaşnikof'lar kadar güvenilir olması olduğunu vurguladı.

'PATRIOT'LAR DIŞ FAKTÖRLERE KARŞI ÇOK HASSAS'

Ortadoğu'da kullanılan Patriot'ların elektrik arızaları ve kum fırtınası gibi dış faktörlere karşı son derece hassas olduğunun görüldüğünü anımsatan Gavrilov, bu tür koşullar altında Patriot'ların komuta olmadan füze fırlatabileceğinin altını çizdi.

Bakan Akar, "S-400'lerle ilgili bazı TSK personelinin Rusya'ya eğitime gittiği"ne ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine de, "Bugünlerden başlamak suretiyle önümüzdeki aylarda S-400 eğitimleri için Rusya'ya bizim personel gönderdiğimiz gerçek. Bu rakamlar sürekli değişiyor. Her birinin ayrı bir özelliği var. Bunlar giderek eğitim almaya başladılar. Önümüzdeki aylarda da bu devam edecek” demişti.