'Rusya ile Türkiye, İdlib'e ilişkin ilkesel konularda ortak görüşe sahip'

Rusya ve Türkiye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesine ilişkin ilkesel konularda birlikte çalıştığını söyleyen Rus uzman Çuprıgin, her iki ülkenin öncelik verdiği hususlar bulunduğunu da belirtti.

© AFP 2019 / OMAR HAJ KADOUR 'Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda kararlı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın "Türkiye'yle yapılan İdlib anlaşmasına tamamen bağlıyız, sadece teröristleri hedef alıyoruz" açıklamasını Sputnik'e değerlendiren Rusya Ekonomi Yüksek Okulu Şarkiyat Merkezi'nden siyaset uzmanı ve Arabist Andrey Çuprıgin, "Rusya ve Türkiye, İdlib gerilimi azaltma bölgesine ilişkin ilkesel konularda birlikte çalışıyor ancak her iki ülkenin öncelik verdiği hususlar var" dedi.

Küçük çaplı hedeflerde farklılık olmasına rağmen Moskova ve Ankara yönetimlerinin İdlib'le ilgili temel konularda mutabık olduğunu kaydeden Çuprıgin, "Şu anda Rusya'nın önceliği, topraklar meşru hükümetin kontrolüne geçtiği anda operasyona son vermek ve halka istedikleri şekilde yaşama imkanı sunmak. Türkiye için de bir numaralı husus, Suriye-Türkiye sınırındaki güvenlik sorununu, yani Kürt sorununu çözmek. Ancak her şeye rağmen her iki taraf da, İdlib'in militanlardan korunması gerektiği konusunda hemfikir" ifadelerini kullandı.

© AFP 2019 / OMAR HAJ KADOUR ‘Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasının gücü test ediliyor'

Taraflardan hiçbirinin şu anda İdlib'de kapsamlı askeri operasyon yürütmediğine dikkat çeken Rus uzman, "Kapsamlı bir askeri harekat düzenlenmesi halinde, hemen kimyasal silah provokasyonları düzenlenir. Bu, büyük imaj kayıplarına yol açar ve bugün itibarıyla kimse bunu istemiyor" diye ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin, Türkiye'yle yapılan İdlib anlaşmasına tamamıyla bağlı olduğunu söyleyip Rus hava güçlerinin İdlib'de teröristlerin mevzilelerini vurmasının bu anlaşmanın ihlali anlamına gelemeyeceğini vurgulamıştı.

Çeviri: Fatih Kuduğ