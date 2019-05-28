Akşam yazarı Esayan: Türkiye bağımsız bir ülke mi olacak, Batı mandası mı kalacak?

Akşam gazetesi yazarı Markar Esayan, bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı tartışmalarına değindi ve "Türkiye bağımsız bir ülke mi olacak, Batı mandası mı kalacak? Bu yüzleşmeyi önünde sonunda yaşayacaktık" dedi.

Akşam gazetesi yazarı Markar Esayan, 2S-400 neyin şifresi?' başlıklı bugünkü yazısında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına değindi.

S-400'lerin yıl sonunda kalmadan ülkenin belirli yerlerinde konuşlanmış olacağını söyleyen Esayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'a "Obama döneminde Patriot almak istedik, paramızla satmadınız" dediğini hatırlatarak "Esasen bunların hepsi teferruat. Türkiye’nin haklılığını anlatmaya çalışmak da bence safça/geri bir tutum artık" ifadelerini kullandı.

Esayan ayrıca, 'beş benzemezler' ifadeleriyle tanımladığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve muhalefetin 'ABD tezlerini savunduğunu' söyleyedi ve "CHP ve 'beş benzemezlerin' bir ip gibi aynı sıraya dizilmesi, ABD tezlerini savunması, FETÖ ve PKK’ya tek söz etmemesi, etse de 'Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun' demesi tabii ki birer tesadüf değil" dedi.

'İHTİVASI AYNI OLAN BEŞ BENZERLER'

Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bağımsızlıkçılığını' hedef aldığını söyleyen Esayan'ın ayrıca şunları söyledi:

"Çünkü bunlar beş benzemezler değil… Ambalajları değişik sosyolojilere uygun şekilde paketlenmiş, ama ihtivası aynı olan beş benzerler...

Topu birden bağımsızlıkçı Erdoğan’a karşı hizalandırılmış vaziyette. İşin esası bu.

© AA / Arif Akdoğan Akar: S-400 anlaşması imzalandı ve bitti, bu böyle bilinmeli

'27 MAYIS'TA BAŞARDILAR, 15 TEMMUZ'DA BAŞARAMADILAR'

27 Mayıs’ta başardılar. 15 Temmuz’da ise başaramadılar. Artık masaya her şeylerini sürüyolar. Büyük küçük ne kadar şarlatan varsa dezenformasyon ve kaos yaratmak için piyasada.

Türkiye bağımsız bir ülke mi olacak, Batı mandası mı kalacak? Yani Türkiye’nin tercihi mandalar arasında bir manda mı seçmek olacak, yoksa kendi yoluna milletin iradesiyle mi koyulacak?

Bu yüzleşmeyi önünde sonunda yaşayacaktık. Bu maskeli balo sona erecek, herkesin gerçek yüzü ortaya çıkacaktı.

Her köklü değişimden önce böyle olmaz mı zaten?"