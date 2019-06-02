Business Insider: F-35 en kötü silah projelerinden biri

ABD merkezli Business Insider (BI) sitesi, F-35 Lightning II savaş uçağını yüksek maliyet ve güvenilirlik sorunları nedeniyle ABD ordusunun geliştirdiği en kötü silah projeleri arasında gösterdi.

F-35 programının uygulanması sırasında sayısız teknik ve üretim sorununun ortaya çıktığına işaret eden BI, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un son denetiminde, güvenirlik ve savaşa hazır olma durumu ile ilgili sorunların devam ettiğinin saptandığını yazdı. Haberde, proje maliyetinin de 1.2 trilyon doları bulduğu kaydedildi.

En kötü projeler listesine ayrıca Zumwalt destroyerleri, Littoral Combat Ship (LCS) adı verilen kıyı gemileri, Ford uçak gemileri ve elektromanyetik top da dahil edildi.

Milyarlarca dolara mal olan Zumwalt destroyerlerinin motor, elektronik, silah ve görünmezlik sorunu yaşadığı belirtilen haberde, LCS tipi kıyı gemilerde de bir dizi teknik kusurların tespit edildiği aktarıldı. Kıyı gemilerin ayrıca şiddetli çatışmalarda hayatta kalma yeteneğinin de şüphe uyandırdığı kaydedildi.

ABD’nin 10 yılı aşkındır geliştirmekte olduğu çok maliyetli elektromanyetik topun sınırlı atış hızı ve büyük enerji tüketimi gibi eksikliklerinin bu projeyi mevcut silahlar için kötü alternatif yaptığı ifade edildi.

Haberde, "Amerikan askerler, sanayi partnerleriyle birlikte dünyanın en iyi silahlardan birilerini geliştiriyor ancak üretim programları nadiren beklendiği gibi sorunsuz çalışmakta" ifadesine yer verildi.