'S-400 alım süreci bile politik olarak Türkiye’ye yararlı'

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Kalkınma ve Destek Fonu Bilimsel Araştırma Direktörü, Dış ve Savunma Politikası Konseyi Başkanı Fyodor Lukyanov, Sputnik’e açıklamasında, "Rusya ve Türkiye, başta Suriye bazı önemli konularda birlikte çalışmamanın mümkün olmadığı partnerlerdir. Rusya ve Türkiye’nin Ortadoğu’daki çıkarları her zaman örtüşmüyor ama bir süre sonra, bir ülke olmadan diğerinin, bu üçgene İran da dahil edilebilir, kendi çıkarlarını hayata geçiremeyeceği anlaşıldı. Bu yüzden ilişkilerimiz çok sağlam, çünkü karşılıklı çıkarlara dayanıyor. Ama her somut vaka, ayrı ciddi çalışma için bir alan. Bu, kökleri çok derine inen bir partnerlik" dedi.

'TÜRKİYE BİR POLİTİK OYUNA ÖNCÜLÜK EDİYOR'

S-400 hava savunma sistemi dahil özel projelerin ikili işbirliğindeki rolüne dikkat çeken Lukyanov, bu konuda şu yorumda bulundu:

"Stratejik projelere gelince Türkiye, S-400 konusunda, bu anlaşmaya ilgi duyan veya son derece duymayan tüm taraflara etkisini güçlendirmek için bir politik oyuna öncülük ediyor. S-400 görüşmelerinin daha uzun zaman boyunca gündemde kalacağını düşünüyorum, çünkü alım sürecinin kendisi bile politik olarak Türkiye için yararlı. Bu yolla politik olarak ABD’ye, kendi çıkarlarını güden bağımsız oyuncu olduğunu, Rusya’ya ise teknoloji alanında onunla işbirliği niyetinde olduğunu göstermek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için önemli. Bunun sonucunda Türkiye, S-400 dışında Rusya’dan başka bir şeyler daha alabilir. Ankara risk ediyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan artık riskten korkmuyor. Ayrıca Türkiye için hem Rusya hem de ABD önemli. Bu çok zor bir pazarlık. Büyük yararlara da küçük yararlara da yol açabilir. Ama aktörler, pazarlık sürecine bile ilgi duyuyor."