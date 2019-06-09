Rusya’nın Kırım’daki 'gemi katilleri' Amerikan basınında

Michael Peck imzasını taşıyan makalede, Rusya’nın Kırım’da bulundurduğu modernize edilmiş Utes kıyı füze sistemleri ile ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Kıyı füze sistemlerinin daha Sovyetler Birliği döneminde Kırım’da konuşlandırıldığı, SSCB’nin dağılmasıyla söz konusu sistemlerin Ukrayna Donanması’na devredildiği, fakat bakımsız kaldıkları için zamanla tamamen kullanılmaz hale geldikleri kaydedildi.

Utes sistemlerinin 2016’da eski haline getirildiklerine dikkat çekilen makalede, yenilemenin ‘başarılı olduğu ve tam zamanında yapıldığı” vurgulandı.

Modernize edilen sistemlerin Karadeniz tarafından gelebilecek amfibik bir harekâta karşı koyma kabiliyetinde olduklarına ve ‘Moskova’nın Kırım’ı elinde tutmaya yönelik kararlılığını gösterdiklerine’ dikkat çeken yazar, turbo jet motorlu P-35 gemisavar füzelerinin sistemleri gerçek bir ‘gemi katiline’ dönüştürdüğünün altını çizdi.

Utes komplekslerinin yeni füzelerle donatılabileceği dikkat çekilen yazıda, uzun kıyı şeridi bulunan bir ülke için, muazzam bir donanma tesis etmektense kıyı savunma sistemlerini güçlendirmenin ekonomik açıdan daha karlı bir çözüm olduğu kaydedildi.

Moskova bölgesindeki silah fabrikasında üretilen Utes kıyı füze sistemlerinde kullanılan P-35 füzelerinin menzili 450 kilometreye ulaşabiliyor.