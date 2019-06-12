Bulgaristan Savunma Bakanı, NATO ve Rusya arasında savaş olasılığını değerlendirdi

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ABD’den aldıkları F-16 savaş uçaklarının bir ülkeye saldırmak için değil, potansiyel düşmanların saldırganlıklarını püskürtmek için olduğunu ifade etti.

Bulgar medyaya konuşan Karakaçanov, "F-16’ları, hava sahamızı korumak veya hava şovu yapmak için almıyoruz. Allah korusun savaşta yarayacak savaş uçaklarını alıyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya tehdidiyle ilgili sözlerini değerlendiren Karakaçanov, NATO ve Rusya arasındaki gerilimle ilgili açıklamaların her zaman sert olduğunu ama bunun savaş tehdidi olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

"Şahsen ben ABD ile Rusya veya NATO ile Rusya arasında savaş olmayacağını düşünüyorum" diyen Karakaçanov, NATO’nun büyük üyelerinin her zaman Rusya’yla diyalog çağrısı yaptıklarını, küçük üyelerinin ise Moskova karşıtı açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekti. Karakaçanov, ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerilim bağlamında, Bulgaristan’ın F-35 savaş uçağını alma isteğini dile getirip getirmeyeceği yönündeki soruya ise "Yeni nesil uçak almak isteyen ülkelerin sayısı çok, kuyruk uzun. Ancak fiyatıBulgaristan için çok yüksek" cevabını verdi.