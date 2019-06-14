Bulgar uzman: Türkiye ulusal itibarı nedeniyle S-400’den vazgeçmez

Türkiye’nin S-400 alımında sergilediği azmin ve ABD’nin baskısına boyun eğmeyi reddetmesinin, ülkenin dış ilişkileri kurarken dayandığı çok önemli ilkelerden kaynaklandığını belirten Bulgar uzman Çukov, bu ilkelerden birinin, ulusal itibar ve onurun korunması olduğunu kaydetti.

Ortadoğu ve Balkanlar uzmanı Prof. Vladimir Çukov, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na açıklamasında, “Kişisel hislerim, Türkiye tarafının kararlılığı, dış politikada ulusal onur veya ulusal itibar dediğimiz şeylerle açıklanabilir” dedi.

Türkiye başlarda ABD’den Patriot sistemlerini almak istediğini ama Kongre’nin anlaşmayı reddettiğini hatırlatan Bulgar uzman, Türkiye’nin duruşunu şöyle anlattı: “Şimdi de NATO’nun 1 numaralı rakibi Rusya’dan hava savunma sistemi alma kararını verince baskı yapıyor, ültimatomlar koyuyorsunuz” dedi.

Çukov, “Türkiye, net bağımsız pozisyona sahip olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Görünüşe bakılırsa silah alımı gibi hassas konularda bile geri adım atmak gibi hiçbir niyeti yok” ifadelerini kullandı.