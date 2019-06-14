Bild: Türkiye, S-400 konusunda noktayı koydu

Türkiye’nin, Rus S-400 hava savunma sistemi alımını nihai olarak onayladığını belirten Alman Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu anlaşmayı hayata geçirerek bilinçli olarak ABD ile çatışmaya gittiğini yazdı.

Bild, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik” sözlerini değerlendirdi.

Türkiye’nin, ABD ile uzun süredir devam eden krize rağmen S-400’ü alma kararı aldığını yazan Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD’nin öfkeleneceğini dikkate alarak bu anlaşmayı imzaladığını ifade etti. ABD’nin, bu anlaşma yüzünden Türk pilotlarına F-35 eğitimini kestiğini hatırlatan gazete, Washington’un, S-400 sisteminin NATO uçaklarıyla ilgili bilgi toplayabileceğinden korktuğunu belirtti.