Rus uzman, Türkiye’nin ABD’nin F-35 kararına nasıl yanıt verebileceğini anlattı

Rus siyaset bilimci Timur Ahmetov, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına yanıt olarak NATO’nun Avrupa’daki füze savunma sisteminin bir parçası olan erken uyarı sistemini kapatabileceğini ifade etti.

Ankara’da yaşayan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Timur Ahmetov, Sputnik’e açıklamasında, "Türkiye’nin tepki seçenekleri arasında, Kürecik’teki Avrupa hava savunma sisteminin erken uyarı radarı kapatılması, tazminat için mahkemeye başvurulması, çünkü paralar ödenmişti, NATO ve ABD ile ortak tatbikatlara katılmaması, teröristler hakkında istihbarat değişiminin sonlandırılması" dedi.

İncirlik üssünün Ankara için “pek büyük koz” olmadığını söyleyen uzman, “Almanlar oradan Ürdün’e taşındı. ABD şimdi Katar, Yunanistan ve Doğu Avrupa’ya üslenme seçeneğini değerlendiriyor. İncirlik üssünün kapatılması Türkiye için NATO’daki etkinliği açısından daha çok kayıp olacak” diye ekledi.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi tesliminin 2 ay sonra başlayacağını açıklamıştı.

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, bu hafta Türk pilotların ABD'deki F-35 avcı uçağı eğitiminin sonlandırıldığını söylemişti.