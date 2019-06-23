National Interest, nükleer savaş riski konusunda uyardı

Washington merkezli askeri analiz dergisi National Interest (NI), Hindistan’da yapılan hipersonik füze denemelerinin bu ülkeyi Pakistan ile nükleer savaşa bir adım daha yaklaştırdığını yazdı.

Hindistan’da yapılan hipersonik füze denemelerini konu alan NI, bu yöndeki adımların ülkeyi Pakistan ile nükleer savaşa bir adım daha yaklaştırdığını belirtti.

Makalede, daha önce taşıyıcı füze Agni-1 ile yapılan denemelerin başarısız olduğu yönündeki haberlere rağmen Hindistan’ın hipersonik füze projesinin oluşunun dahi ‘Pakistan ile soğuk savaşta korkunç bir adım’ olduğu kaydedildi.

Rus silahlarına da değinilen maalede, söz konusu silahların 20 Mach’a kadar hız geliştirdiğine ve ABD’nin bu füzelerin önlenmesinin mümkün olmadığı için bu konuda endişe duyduğuna dikkat çekildi.

Yazıda, Yeni Delhi’nin hipersonik hıza ulaşması için 5 Mach dahi yeterli olacağı, bu hıza ulaşan füzelere nükleer başlık takılmasa dahi karşı tarafın nükleer cephaneliklerinin daha ilk saldırıda imha edilebileceği vurgulandı.

Olası düşman sayılabilecek iki ülkenin başkentleri olan Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki mesafenin sadece 400 milden biraz fazla (yaklaşık 700 kilometre) olduğunu hatırlatan NI, bu ülkelerden bir tanesinin fırlatabileceği, 5-10 Mach’a kadar hız geliştiren bir füzenin hedefine birkaç dakika içinde ulaşabileceğini ifade etti.

NI ayrıca Hindistan’ın elinde hipersonik silahların olduğunun bilincine varan Pakistan’ın, sahip olduğu nükleer cephanelikleri bakımından ‘hepsini kullan veya her şeyi kaybet’ fikrine kapılabileceği konusunda da uyardı.