National Interest, nükleer savaş riski konusunda uyardı

Makalede, daha önce taşıyıcı füze Agni-1 ile yapılan denemelerin başarısız olduğu yönündeki haberlere rağmen Hindistan’ın hipersonik füze projesinin oluşunun dahi ‘Pakistan ile soğuk savaşta korkunç bir adım’ olduğu kaydedildi.
Rus silahlarına da değinilen maalede, söz konusu silahların 20 Mach’a kadar hız geliştirdiğine ve ABD’nin bu füzelerin önlenmesinin mümkün olmadığı için bu konuda endişe duyduğuna dikkat çekildi.
Yazıda, Yeni Delhi’nin hipersonik hıza ulaşması için 5 Mach dahi yeterli olacağı, bu hıza ulaşan füzelere nükleer başlık takılmasa dahi karşı tarafın nükleer cephaneliklerinin daha ilk saldırıda imha edilebileceği vurgulandı.
NI ayrıca Hindistan’ın elinde hipersonik silahların olduğunun bilincine varan Pakistan’ın, sahip olduğu nükleer cephanelikleri bakımından ‘hepsini kullan veya her şeyi kaybet’ fikrine kapılabileceği konusunda da uyardı.
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