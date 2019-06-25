'Türkiye'nin Rus avcı uçaklarını yakından incelemesinde yarar var'

Rusya’nın Moskova bölgesinde bugün açılışı yapılan 'ARMY-2019' Uluslararası Askeri Teknik Fuarı ve Forumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rus uzman Ruslan Puhov, ABD’nin yoğun baskısı altında olan Türkiye’nin dikkatini Rus avcı uçaklarına çevirmesinde yarar olduğunu belirtti.

Rusya’nın Moskova bölgesindeki Patriot Parkı'nda gerçekleşen ve son teknoloji askeri ürünlerin sergilendiği 'ARMY-2019' Uluslararası Askeri Teknik Fuarı ve Forumu’nun açılış töreni kapsamında Rusya'nın çeşitli silah üreticilerinin yepyeni ürünleri görücüye çıkarıldı.

30 Haziran’a kadar sürecek fuara Rusya’nın yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Hindistan, Kazakistan, Çin, Pakistan ve Güney Afrika da dâhil olmak üzere 1.300 yabancı şirketin temsilcileri katılıyor.

Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü, Rusya Savunma Bakanlığı Toplumsal Konseyi Üyesi Ruslan Puhov, forum kapsamında Sputnik’e verdiği demeçte sergilenen silahların hangilerinin dış ülkelerinin özel ilgisini çektiğini anlattı. Puhov, Türkiye’nin ABD’nin yoğun baskıları ve tehditleri ortamında Rus hava savunma sistemlerinin satın alınması konusundaki tutumunu da değerlendirdi.

Şimdiki dönemin ‘hava savunma sistemlerinin çağı’ olarak nitelendirilebileceğini söyleyen Puhov, “Silah pazarı tank, zırhlı araç, uçak, deniz araçları gibi ağır sistemlere doymuş durumda. Kısa bir süre önce özellikle Türkiye gibi tank ve zırhlı araç satın alan birçok ülke, şimdi artık bu araçları kendi ürettiği gibi başarılı bir şekilde ithal ediyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Hava savunma sistemleri ise çok karmaşık mekanizmalar olup Rusya, ABD’nin yanı sıra mobil füzesavar sistemlerinden tutun S-400 gibi karmaşık sistemlere hava savunma sistemlerin tüm yelpazesini üreten tek ülke. Rus sistemleri ayrıca oturmuş, ABD ve İsrail menşeili muadillerine göre daha ucuz, verimlilik ve fiyat kriterleri bakımından da dünyanın en iyisi olma özelliğini taşıyor.”

NATO üyesi olan Türkiye’nin hangi amaçlarla Rus savunma sistemlerini satın aldığı yönündeki soruyu yanıtlayan Puhov, bu ülke için blok içindeki dayanışmadan çok kendi ulusal güvenlik çıkarlarının ön planda olduğuna işaret etti:

“Türkiye’nin aktif dış politika yürüttüğü dikkate alındığında bu ülke, kendi hava sahasına hem pilotlu, hem de insansız düşman hava araçlarının girmesine engel olmak için elbette ki hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyuyor.”

ABD’nin Türkiye’ye yönelik baskısına ve özellikle F-35 programından çıkarma tehditlerine değinen Rus uzman, F-35’leri satın almanın ülkenin hava savunma sistemini ABD’ye son derece bağımlı hale getirdiğini vurguladı:

“Bir yandan bu uçak gerçekten çok güçlü, fakat aynı zamanda onu satın alan ülke, tam anlamıyla bu aracın sahibi olamıyor. Bu nedenle ondan biraz daha az gelişmiş, fakat tamamen kendi silahlı kuvvetlerinin kontrolünde olan uçağın olması daha iyidir. Türkiye’nin önündeki vazifelerin çözümü için F-35 uçağı fazla. Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması ile ilgili durumun, Ankara'nın dikkatini farklı alternatiflere, örneğin Rus avcı uçaklarına çevirebileceğini düşünüyorum.”