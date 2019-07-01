‘ABD, sisteme karşı gelen Erdoğan’ın dışlanmasını bekliyordu’

Türkiye’nin baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen S-400 alımı konusunda tutarlılık gösterdiğini belirten Rus uzman Sudakov, güvenliğini ihmal etmek istemeyen Ankara’nın böylelikle NATO’dan bağımsızlık sergilediğini kaydetti.

Rusya Askeri Bilimler Akademisi’nden Sergey Sudakov, Russia Today’e (RT) açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın net politikası sayesinde uluslararası arenadaki konumunu güçlendirdiğini belirterek, “NATO’nun neredeyse tüm üyeleri, Türkiye’den farklı olarak, ABD’nin yönetimi altında olmakla barıştı. Ancak Ankara tamamen farklı duruş sergiliyor. Washington, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dışlanacağını bekliyordu, çünkü o sisteme karşı geldi ama aksine Erdoğan, ülkesinin bağımsızlığını düşünen ciddi bir aktör olarak görülmeye başladı” dedi.

Rus hava savunma sistemleri dahil askeri gücünü çeşitlendirmenin Ankara için prensip konusu olduğunu söyleyen Rus uzman, Türkiye’nin bölgede lider olmak istediğini ve kendi bağımsız politika uyguladığını kaydetti.



'ANKARA, NATO DEĞİL ULUSAL ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETME İSTEĞİ SERGİLİYOR'

Sudakov, “ABD’nin muazzam baskısına ve yaptırım tehditlerine rağmen Ankara kenarda kalmama ve NATO değil ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket etme isteğini sergiliyor” diye konuştu.

Türkiye’nin, hava savunma sistemini Rusya’dan almasıyla ABD tarafından NATO’da belirlenen oyunun kurallarını ihlal etmiş olduğunu belirten Sudakov, “Washington, Ankara’nın Rus hava savunma sistemi ile NATO hava teçhizatının nasıl birleştirilebileceği bilgisini açıklayacağından ve bu teçhizatın savunmasız hale geleceğinden korkuyor” dedi.

ABD’nin, diğer ülkelerin de Türkiye’yi takip edeceği korkusuyla partnerliğini sorguladığını dile getiren uzman, “Zira NATO ülkeleri, aralarında ittifak kurarak ordularını nasıl temin edeceklerine, donatacaklarına ve hangi modern savunma silahını alacağına kendileri karar vermeye başlayabilir” diye konuştu.

Erdoğan’ın, NATO üyeliğinin Türkiye’ye hiçbir özel ayrıcalık sağlamadığını anladığından bağımsızlık sergilediğini dile getiren Sudakov, “Türkiye, güvenliği için en uygun bulduğu silahlar alacak. Erdoğan, NATO üyeliğinin bu sürece engel olmasını istemiyor” yorumunda bulundu.

ABD’nin, blok sistemine boyun eğmeyi reddeden Türkiye’ye karşı baskısını sürdüreceği tahmininde bulunan Sudakov, halihazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tehditlerden korkmak için hiçbir sebebi olmadığını kaydederek, “Baskı mekanizması işlemedi. Erdağan, bu oyunda Trump’ı yendi. Türk liderinin müzakeredeki konumu çok daha kusursuz ve ciddi, gerçek işlerden güç alıyor. Oysa ABD Başkanı sadece laf politikası uyguluyor” dedi.