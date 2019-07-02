Rus senatör: Türkiye'nin F-35 yerine Rus jeti alımını değerlendirmesi Washington'a yönelik bir mesaj

Rus Senatör Vladimir Cabarov, Türkiye'nin Amerikan F-35 savaş uçakları yerine Rusya'dan bunun muadilini alacağını söylemek için henüz erken olduğunu ancak bu konuda basına yansıyan haberlerin Washington'a yönelik bir mesaj niteliği taşıdığını belirtti.

Bloomberg, ismi açıklanmayan askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Türkiye’nin F-35 programından dışlanması durumunda, Rus savaş uçakları dahil alternatif arayışına gireceğini ve aynı zamanda kendi savaş uçaklarını ve balistik füzelerini geliştireceğini yazmıştı.

ABD basınında çıkan bu önemli haberi Rus basınına değerlendiren Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Cabarov, "Ben bunun şimdilik 'pazu gösterme' oyunu olduğunu düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye onlara haddini bildirebileceğini gösteriyor. Bu konuda konuşmak için henüz erken" dedi.

Bununla birlikte ABD'nin ciddi şekilde düşünmesi gerektiğini, Türklerin saygıyı hak ettiğini kaydeden Rus senatör sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, NATO üyesi ve İttifak içinde ABD'den sonra en güçlü orduya sahip. Erdoğan'ın ABD'yle son derece zor ilişkileri var. Bizim de kendisiyle farklı dönemlerimiz olmuştu. Ancak ona hak ettiğiniz vermelisiniz, zira o oldukça güçlü bir siyasetçi."

Ankara'yla yapılan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasını da değerlendiren Cabarov, "Gelecekte ne olacağını bilmiyorum ancak Erdoğan, ABD'nin F-35'leri vermeme tehditlerine rağmen kararından dönmüyor" diye ekledi.