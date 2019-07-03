‘Türkiye jeopolitik oyununa Çin’in yanında başlıyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmede “Çin’in Sincan bölgesinde yaşayan tüm halkların Çin’in gelişimi ve refahı içinde mutlu bir yaşam sürdüğü tartışılmaz bir gerçek” olduğunu söyledi. Bundan 4 ay önce Dışişleri Bakanlığı, Sincan’da yaşayan Uygurların durumu için “insanlık adına büyük bir utanç kaynağı” demiş, bu ifade Sincan konusunda İslam Dünyasının Çin’e yönelik dile getirdiği en ağır eleştiriydi.

Sputnik’e konuşan Bingzhong, Türkiye’nin daha önce Çin’in Sincan politikasına yönelik dile getirdiği eleştirinin aslında sadece Dışişleri Sözcüsünün bir ifadesi olduğuna dikkat çekerek, “Bu ifade, üst düzeyde dile getirilmedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duruşunu sergiliyor anlamına gelmez. Türkiye gerçekten de sonra duruşunu değiştirdi. Bu, Çin Dışişleri Bakanlığı ile Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin çıkardığı büyük iş sayesinde mümkün oldu. Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li, bu konuyla ilgili gerçeği anlattı ve gereken mercilere ulaştırdı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin ziyaretinde, kendi çıkarlarını da hayata geçirme çabasının gözlemlendiğine işaret eden uzman, “Bu ziyaret, iç ve dış politika sorunlarına çözüm arama yöntemlerinden biri. Türkiye, kendi çıkarları için Çin hükümetinin endişelerine yol açan ve Çin’in köklü çıkarlarını ilgilendiren sorunlara dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE'NİN SİNCAN DEĞERLENDİRMESİ ABD'NİN ETKİSİ İLE OLUŞMUŞ OLABİLİR'

Bazı gözlemcilere göre, Türkiye’nin Sincan’daki insan hakları ile ilgili değerlendirmesi, ABD’nin etkisi ve hatta baskısı ile oluşmuş olabilir. Oysa şimdi Erdoğan, herhangi bir kimsenin iki ülke ilişkilerinde ihtilaf yaratma çabası sergilemesine izin vermeyeceklerini söylüyor.

Rus siyaset uzmanı Stanislav Tarasov, Sputnik’e açıklamasında, Erdoğan’ın Sincan açıklamasının, Türkiye’nin büyük jeopolitik oyun başlattığı anlamına geldiğini söyledi.

“Erdoğan, Çin ile aktif oyun başlattı” diyen Tarasov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette Erdoğan, Uygur sorununun çözümü için Pekin’e etki yapmaya çalışarak arka oda diplomasisini de yürütüyor. Diğer yandan daha önce reddettiği halde şimdi Çin’den kredi almaya hazırlanıyor. Erdoğan, Çin ile ittifak kuruyor, aynı zamanda Rusya’yla dostluk ediyor, yani kendini büyük güç temsilcisi olarak konumlandırıyor. Ayrıca Amerikalıların da Türkiye’ye yönelik beklendiği gibi davranmadığının altını çiziyor. Çin ile büyük oyun başlatarak elbette Güneydoğu Asya’daki Müslümanların desteğini de almaya çalışıyor, zira bu destek onun için büyük önem taşıyor”.