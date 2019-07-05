Azerbaycan basını: AB, Türkiye'yi Rusya'ya itiyor

Avrupa'nın, Doğu Akdeniz'deki gerilimin yanı sıra diğer sorunların da etkisiyle Türkiye'nin AB üyeliği umutlarını bir daha yeşermemek üzere sonlandıracağı izlenimi oluştuğunu belirten Haqqin yazarı Zaur Resulzade, Türk tarafının da bu konuda uzun zamandır ümit beslemediğinin altını çizdi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Türkiye'nin AB'den sürekli olarak uzaklaştığı tespitini paylaşan Resulzade, Türk hükümetinin ve halkının da artık Brüksel'in attığı 'yemlere' gereken tepkiyi gösterdiğini belirtti.

Bazı uzmanların görüşlerine yer veren Resulzade, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin soğumasının Ankara'yı otomatik olarak Moskova'ya yaklaştırdığını vurguladı.

Resulzade, "Uzmanlara göre Rusya ve Türkiye, günümüzde iki büyük aktör durumunda ve bölgenin tamamındaki durum bu iki tarafından belirleniyor. Kaybeden taraf da Avrupa oluyor" ifadelerini kullandı.