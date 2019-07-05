‘Türkiye, S-400 kararını değiştirmeyecek’

Rus uzman Oleviç, ABD’nin tüm protesto ve yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini alma kararını değiştirmeyeceğini belirtti.

Rus İzvestiya gazetesine konuşan Rusya Aktüel Politika Merkezi’nden Viktor Oleviç, ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamaya karar vermesi durumunda, tek sonucun sadece en önemli müttefiklerinden biri ile ilişkileri zora sokmak olacağını söyledi.

Türkiye’nin, NATO içinde ABD’den sonra en büyük ikinci orduya sahip ülke olduğunu hatırlatan uzman, “Yaptırım gelmesi durumunda Türk yönetimi, Rusya dahil diğer jeopolitik oyuncular sayesinde, uluslararası arenadaki konumunu düzeltmek için daha aktif olacak” dedi.

Türkiye’nin ABD yapımı olmayan silah almasının, eşsiz bir olay olmadığını söyleyen Oleviç, “NATO üyesi ülkeler sadece ABD veya diğer NATO ülkelerinin silahını alma gibi bir taahhütte bulunmadı” dedi.

NATO ülkelerinin daha önce de Rus silah aldığını söyleyen uzman, Yunanistan’a işaret ederek, “S-300 hava savunma sistemleri Girit Adası’na yer alıyor. Ayrıca Rus yapımı Tor uçaksavar sistemler de onları koruyor” ifadelerini kullandı.