Rus Albay Muravkin: Yeni geliştirilen S-350 Vityaz 'kruz füzesi katili'

Yeni geliştirilen Rus füze savunma sistemi S-350 Vityaz'ın donanımındaki yeni kapsamlı füze kontrol paketi sayesinde S-300 ve S-400'lere kıyasla 3 kat daha fazla cephane taşıdığını belirten Rusya Silahlı Kuvvetleri Füze Savunma Birliği Komutan Yardımcısı Albay Yuriy Muravkin, S-350'yi 'kruz füzesi katili' olarak niteledi.

S-350 Vityaz hakkında açıklamalarda bulunan Muravkin, yeni sistemlerin ilk olarak sınır ve deniz füze sistemleri alayları tarafından kullanılacağını söyledi.

Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde S-350'lerin koyulan hedefleri hızla ve etkili biçimde yerine getirmeyi sağlayacağını kaydeden Muravkin, "Bu sistem, donanımındaki yeni kapsamlı füze kontrol paketi sayesinde S-300 ve S-400'lere kıyasla 3 kat daha fazla cephane taşıyor. S-350'nin yapısal özellikleri, hava saldırı araçlarıyla tüm yönlerden yapılan atımları eş zamanlı olarak püskürtme imkanı tanıyor" dedi.

Bu görüşler ışığında S-350'yi 'kruz füzesi katili' olarak niteleyen Muravkin, 1. Füze Savunma Alayı askerlerinin 2020'den itibaren S-350 eğitimi alacağını sözlerine ekledi.

S-350 Vityaz, 25-30 Haziran'da Moskova'da düzenlenen Army-2019 Askeri Fuarı'nda ilk kez sergilenmişti.

HAVA SALDIRILARINA KARŞI ETKİN KORUMA SAĞLIYOR

S-350 Vityaz, karada bulunan sivil hedeflere, sanayi tesislerine ve önemli askeri noktalara yapılacak hava saldırılarına karşı etkin bir koruma sağlaması amacı ile geliştirildi.

Almaz-Antey şirketi tarafından üretilmiş olan dikey fırlatıcı ve son derece güçlü fonksiyonlara sahip çok yönlü bir radarla donatılmış olan S350, ABD'nin Patriot sisteminin de aralarında bulunduğu yatay fırlatıcıya sahip pek çok muadilinden kolayca ayrılıyor.

S-350 Vityaz'ın ilk olarak Leningrad Bölgesi'ne konuşlandırılacağı açıklanmıştı.