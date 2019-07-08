Rus uzmandan Yunanistan’daki seçim sonuçları ile ilgili değerlendirme

Yunanistan'da dün yapılan erken genel seçimleri değerlendiren Rus uzman Vladimir Şveytser, sandıktan çıkan sonuçları olağan olarak niteledi ve yeni yönetimle Atina ile Moskova arasındaki ilişkilerin oldukça iyi seviyede kalmaya devam edeceğini belirtti.

Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Araştırmaları Merkezi'nden Vladimir Şveytser, Sputnik’e demecinde Yunanistan'da dün yapılan erken genel seçimlerden çıkan sonuçları olağan olarak niteledi ve yeni yönetimle Atina ile Moskova arasındaki ilişkilerin oldukça iyi seviyede kalmaya devam edeceğini söyledi.

Şveytser, “Yunanistan’daki seçimin sonucu tamamıyla normal, zira (Aleksis) Çipras’ın iktidarda olan partisi SYRIZA ve (Kiriakos) Miçotakis’in Yeni Demokrasi Partisi (ND), son yıllarda aralarında parlamenter-politik mücadele vermiş olan iki ana partidir ve bu mücadelede elbette ki her zaman muhalefet biraz daha avantajlı konumda oluyor. Dolayısıyla muhalefetin iktidara geçmesi olağan bir şey” diye konuştu.

Çipras’ın Yunanistan Başbakanı görevini yürüttüğü sırada gerekli olan reformlar nedeniyle yoksul kesimin haklarının bir parça zedelenmiş olması ile ilgili bazı zayıf noktaların olduğunu kaydeden Şveytser, bu kesimin oylarının farklı partilere kaymış olabileceğini söyledi. Rus uzman ayrıca aynı dönemde Kuzey Makedonya’nın tanınması ile ilgili sorunlar da ortaya çıktığını ve bu sorunların milliyetçilik duyguların artmasına yol açarak Çipras’ın lehine çalışmadığını vurguladı.

'KIBRIS'IN ETRAFINDA DA BELLİ BİR GERGİNLİK VAR'

“Dikkate alınması gereken üçüncü noktaysa Türkiye’nin petrol aramaya giriştikleri Yunanistan kıta sahanlığı ile ilgili durum. Gerçek şu ki, Kıbrıs'ın etrafında da belli bir gerginlik var, zira o Yunan ve Türk bölümlerine ayrılış durumda ve bu konuda da Tsipras'ın sonuna kadar yönetemediği bazı şeyler var” diyen Şveytser, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla bu durumu ND’nin zaferi olarak değil de iktidardaki partinin yenilgisi olarak değerlendirilebilir. Bazı konularda yeterli olmadıkları ortaya çıktı, aslında konular gerçekten zor olduğu için kimin çözüm bulacağı da büyük bir soru işareti.”

'RUSYA'YA DOSTANE BİR DAVRANIŞ SÖZ KONUSU'

Seçimlerin Yunanistan ve Rusya arasındaki ilişkilere etkisini de değerlendiren Şveytser, şöyle konuştu:

“İhtilaf durumları Çipras’tan önce de vardı, Çipras’ın iktidar döneminde de, ancak sonuçta bu ülke Ortodoks ve halk açısından değerlendirecek olursak Rusya’ya tamamıyla dostane bir davranış söz konusu. İktidarlara gelince, her iktidar gibi onlar da ilişkilerin ekonomik açıdan gelişmesine ilgi gösterir. Ve Yunanistan (Rusya’ya yönelik) yaptırım listesinde yer almasına rağmen aslında yaptırımlara aktif katılmıyor, yaptırım alanında aktif oyuncu değil. ND ile Atina ile Moskova arasındaki genel kültürel ve politik ilişkiler oldukça iyi ve Rusya’yı da memnun edecek seviyede kalmaya devam eder.”

Yunan İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre seçim pusulalarının yüzde 90’lık bölümü işlendikten sonra Kiriakos Miçotakis liderliğindeki ND, oyların yüzde 39.78'ini alarak birinci parti oldu. ND, 300 sandalyeli mecliste 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geliyor. Aleksis Çipras liderliğinde iktidarda bulunan sol SYRIZA ise oyların yüzde 31.56'sını aldı. Ana muhalefete düşen SYRIZA'nın milletvekili sayısı 86 olarak gerçekleşti.