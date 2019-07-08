'Rusya-Türkiye işbirliği gelişmeye devam edecek'

“İki ülke arasındaki işbirliğinin başlıca alanları tarım, sanayi ve enerjidir” diyen Nadein-Rayevskiy, Ankara’nın şu anda Türk Akım gaz boru hattı ve Akkuyu nükleer güç santrali (NGS) projeleri ile ilgili tüm konuların çözümünü önemli ölçüde hızlandırdığını kaydetti.
Tüm bu adımların iki ülkenin ticaret alanında müşterek konumlarını ciddi anamda güçlendirerek yeni düzeye taşıdığını söyleyen Nadein-Rayevskiy, karşılıklı işbirliğinin gelişmeye devam edeceğini, Türkiye’nin enerji ihtiyaçlarının ise büyüyeceğini savundu.
Rus uzman, Moskova ve Ankara’nın askeri-teknik alanda yaptığı işbirliğini de hatırlattı.
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