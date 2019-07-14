Rus senatör: ABD'nin S-400 yüzünden Türkiye’yle askeri ilişkilerini koparacağını sanmam, uzlaşacaklardır

Sputnik’e demeç veren Rus senatör Morozov, S-400 sistemi parçalarının ilk partilerini teslim alan Türkiye’ye, ABD tarafından ne tür yaptırımlar uygulanabileceği sorulunca, “ABD tarafının yaptırım uygulaması tabii ki olası. Ancak bana göre aralarında tarafların ikisi için de faydalı bir konuşma olacak” dedi ve ekledi: “ABD’nin Türkiye’yle askeri ilişkilerini büsbütün koparacağını sanmam.”

Morozov ayrıca, “Taraflar, S-400 sisteminin Türkiye’de kalmaya devam edeceği bir uzlaşı formülü üzerinde anlaşacaktır” tahmininde bulundu.

Rus senatörün bu açıklamaları, ABD yönetiminin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı uygulamayı planladığı yaptırımları önümüzdeki hafta duyuracağı yönündeki Bloomberg haberini izliyor. Bloomberg ajansının haberinde, ABD’nin yaptırımları duyurmak için 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün geçmesini bekleyeceği iddia ediliyor.