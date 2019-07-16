Rus uzmandan AB yaptırımları yorumu: Türkiye kimsenin baskısına boyun eğmez

S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasının uygulamaya koyulmasıyla birlikte Türkiye'nin müttefiklerinin baskısına nasıl tepki verdiğinin görüldüğünü ifade eden Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Ulusal Araştırmalar Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Viktor Nadein-Rayevskiy, Türkiye'nin kimsenin baskısına boyun eğmeyeceğini belirtti.

'YAPTIRIMLAR GÜLÜNÇ'

Şu an itibarıyla AB'nin uygulamaya koyduğu yaptırımların gülünç olduğunu söyleyen Nadein-Rayevskiy, "Avrupa'nın ekonomik yardımları kesmesi Ankara'ya 'birkaç kuruş' kaybettirir. Zira Ankara, Brüksel'den 176 milyon dolar yardım alıyor. Bu kadar küçük rakamlar, Türkiye için gülünç" dedi.

'TÜRK SİYASİ ELİTİ AB ÜYELİĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR'

Yaptırımları Türkiye'nin AB üyeliği süreci bakımından ele alan Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Doğu Dilleri Kürsüsü Başkanı Aslambek Mozloyev, Türk-Rus yakınlaşmasına işaret ederek, "Bence AB'ye üyelik konusu, bugün itibarıyla Türk siyasi elitinin aklında ve bilincinde güncelliğini yitirmiş durumda, üstelik Türkiye için bölgede ve dünyada kendini konumlandırabileceği yeni alanlar ortaya çıktı" yorumunu yaptı.

'TÜM TARAFLARIN SİYASİ HIRSI SÖZ KONUSU'

Kıbrıs sorununun kökleri geçmişe dayanan ve en uzun süre dondurulmuş meselelerden biri olduğuna, AB'nin Türk tarafıyla çözüm bulunmadan Rum Kesimi'ni üyeliğe kabul ederek sorunu daha da derinleştirdiğine dikkat çeken Mozloyev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraflar, dikkat çekmek için sorunu körüklemeye çalıştı ancak bunun çok ciddi bir seviyeye çıkması beklenemez. Bence sorunun çözümünde aktif faza geçilmeyecek, zira bu, tarafların yanı sıra dış ve küresel aktörler de dahil siyasi arenadaki hiçbir aktörün çıkarına değil. Burada, tüm tarafların siyasi hırsı söz konusu."