'Ankara S-400'leri ABD yapımı muadillerine göre daha kaliteli olduğu için satın aldı'

Sputnik’e konuşan Yakış, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini, Washington’un Ankara’ya önerdiği Amerikan muadillerinden daha üstün oldukları için satınaldığını kaydetti.

Türkiye’nin neden S-400’leri tercih ettiği yönündeki soruya yanıt veren Yakış, “Çünkü (Rus yapımı sistemler) daha kaliteli, ihtiyaçlarımıza daha uygun ve daha ucuzdu” diye konuştu. Yakış, bu anlaşmanın mevcut işbirliği çerçevesinde Moskova’ya dönük ‘bir adım daha’ olduğunu da sözlerine ekledi.

Yeni Şafak gazetesinin sayfalarına taşıdığı habere göre ABD’nin Patriot sistemleri ile ilgili teklifi yeterli bulunmamış ve kabul görmemişti. Patriot teklifinde S-400 tedarikinin ön şart olarak sunulmasını kabul etmeyen Türkiye, Amerika’dan Patriot teklifinde fiyat indiriminin yanı sıra erken teslimat, vaktinde teslimat garantisi, teknoloji transferi ve ortak üretim ile kredi opsiyonu istiyor.

Geçen Cuma Milli Savunma Bakanlığı, S-400 füze savunma sistemlerinin ülkeye teslim sürecinin başladığını duyurmuştu. Washington, Ankara’dan anlaşmadan vazgeçmesini talep ederek karşılığında Patriot sistemleri almasını önermişti. F-35’lerin teslimatını geciktireceği ve hatta askıya alabileceği yönündeki tehditlerine rağmen Türkiye taviz vermeyi reddetmişti.

Rusya ve Türkiye, 4 adet S-400 bataryasının teslimatını kapsayan 2.5 milyar dolar tutarındaki kontratı 2017’de imzalamıştı. Ankara, anlaşma tutarının bir kısmını kendi imkânlarıyla ödüyor, diğer bir kısmının ödemesi iin de Rusya’nın sağladığı krediyi kullanıyor.