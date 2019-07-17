‘ABD Hindistan’ın S-400’lerini kabullenecek’

Korotçenko, “ABD tarafından uygulanabilecek yaptırımlara gelince, Washington Patriot füzesavar sistemlerinin yanı sıra Yeni Delhi’ye farklı silahlar da satmak ister, dolayısıyla bu durumda Ankara’ya karşı izledikleri doğrudan ve küstahça bir tutum ortaya koyamayacaklar” diye konuştu.
ABD’nin Hindistan’a karşı doğrudan bir şantaj kullanmayı göze alamayacaklarını, fakat ‘kulis arkası anlaşmalara’ varma çabalarının da başarısız olacağını söyleyen Korotçenko, şöyle konuştu:
“Washington’un daha ince bir taktik seçeceğini, diplomatik baskı araçlarını kullanacağını, bir takım kulis arkası anlaşmalar elde etmeye çalışacağını düşünüyorum. Hindistan’ın ise ABD’nin vaatlerine kanması ya da tehditlerine karşı boyun eğmesi çok zor, zira S-400’ler kendi kapsamlı hava ve uzay savunma sistemini kurması için gerekli.”
Rusya ve Hindistan, Ekim 2018’de S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmasıyla ilgili anlaşmayı imzaladı, 5 S-400 bataryasının teslimini kapsayan kontratın tutarı 5 milyar doları aşıyor.
Hindistan’ın Rusya ile savunma anlaşmalarını hayata geçirmesi, Yeni Delhi’yi Güney Asya’da kilit partneri olarak gören Washington tarafından birçok kez eleştirilmişti. Yeni Delhi’nin Moskova ile işbirliğinin çok sekilere dayandığını kabul eden ABD, bununla birlikte Hint ortaklarına yönelik yaptırım seçeneğini de dışlamamıştı. Hindistan yönetimi ise birçok kez tek taraflı yaptırımların hukuka aykırı olduklarını duyurmuştu.
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