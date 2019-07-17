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19:42 17 Temmuz 2019
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    ‘ABD Hindistan’ın S-400’lerini kabullenecek’

    © AFP 2019 / Alexander Zemlianichenko
    Analiz
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    Rus askeri uzman Korotçenko, ABD’nin Hindistan’a Rus S-400 füze savunma sistemlerinin satış anlaşmasını feshetmesi için dayatmada bulunamayacağını, zira yaptırım uygulaması halinde Washington’un otomatik olarak bu ülkenin silah pazarını kaybedeceğini belirtti.

    S-400
    © Sputnik /
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    Rus medyasında ABD’nin Hindistan’ı S-400 anlaşmasını feshettirmeye çalıştığı yönündeki haberleri değerlendiren Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, Sputnik’e yorumunda Washington’un Yeni Delhi’ye bu konuda dayatmada bulunamayacağını, zira yaptırım uygulaması halinde Washington’un otomatik olarak bu ülkenin silah pazarını kaybedeceğini kaydetti.

    Korotçenko, “ABD tarafından uygulanabilecek yaptırımlara gelince, Washington Patriot füzesavar sistemlerinin yanı sıra Yeni Delhi’ye farklı silahlar da satmak ister, dolayısıyla bu durumda Ankara’ya karşı izledikleri doğrudan ve küstahça bir tutum ortaya koyamayacaklar” diye konuştu.

    ABD’nin Hindistan’a karşı doğrudan bir şantaj kullanmayı göze alamayacaklarını, fakat ‘kulis arkası anlaşmalara’ varma çabalarının da başarısız olacağını söyleyen Korotçenko, şöyle konuştu:

    “Washington’un daha ince bir taktik seçeceğini, diplomatik baskı araçlarını kullanacağını, bir takım kulis arkası anlaşmalar elde etmeye çalışacağını düşünüyorum. Hindistan’ın ise ABD’nin vaatlerine kanması ya da tehditlerine karşı boyun eğmesi çok zor, zira S-400’ler kendi kapsamlı hava ve uzay savunma sistemini kurması için gerekli.”

    Rusya ve Hindistan, Ekim 2018’de S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmasıyla ilgili anlaşmayı imzaladı, 5 S-400 bataryasının teslimini kapsayan kontratın tutarı 5 milyar doları aşıyor.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS / Maxim Shemetov
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    Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki geniş çaplı müzakereler sonunda karara bağlanan anlaşmada Kasım 2020'de başlayacak olan teslimatların Nisan 2023'de tamamlanması öngörülüyor.

    Hindistan’ın Rusya ile savunma anlaşmalarını hayata geçirmesi, Yeni Delhi’yi Güney Asya’da kilit partneri olarak gören Washington tarafından birçok kez eleştirilmişti. Yeni Delhi’nin Moskova ile işbirliğinin çok sekilere dayandığını kabul eden ABD, bununla birlikte Hint ortaklarına yönelik yaptırım seçeneğini de dışlamamıştı. Hindistan yönetimi ise birçok kez tek taraflı yaptırımların hukuka aykırı olduklarını duyurmuştu.

     

    Etiketler:
    İgor Korotçenko, sevkiyat, anlaşma, ABD, S-400, Hindistan, Rusya
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