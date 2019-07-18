'Kırım Tatarları, yaşam koşullarının iyileştiğini hissediyor'

Mart 2014'te Rusya'ya bağlanan Kırım'da etnik gruplar arasındaki ilişkilerde belirgin bir iyileşme olduğunu söyleyen Rusya Etnik Kimliklerden Sorumlu Federal Ajansı Başkanı İgor Barinov, Kırım Tatarlarının yaşam koşullarının iyileştiğini hissettiklerini belirtti.

Sputnik'e konuşan Barinov, "İlk zamanlarda, başta Kırım Tatarlarının hissiyatı nedeniyle çekincelerimiz vardı. Zira Kırım Tatarları, referandumu neredeyse yok saydı. Elbette bundan halkı korkutan, yeni sürgün dalgası söylentileri çıkaran Kırım Tatar Meclisi temsilcilerinin yıkıcı faaliyetlerinin de etkisi vardı" dedi.

'MOSKOVA'NIN SOMUT ADIMLARI TATARLARIN TUTUMUNU DEĞİŞTİRDİ'

Kırım Tatarlarının tutumunun Rusya yönetiminin somut eylemleri ve kararı sonucunda değiştiğini kaydeden Barinov, "İnsanlar, durumun iyiye gittiğini bizzat gördüler ve hissettiler. Sosyo-ekonomik sorunlar çözülmeye başladı. Yeni konutlar, okullar inşa ediliyor, yollar yenileniyor. Dahası, Kırım Tatarlarının ulusal ve dini hissiyatına önem veriliyor, Ulu Camii inşa ediliyor, Kırım Tatar dili ve ulusal bayramlar devlet dili ve bayramları haline geldi" ifadelerini kullandı.

'PUTİN'İN EN POPÜLER SİYASETÇİ OLMASI TESADÜF DEĞİL'

Borinov, Kırım yönetiminin etnik gruplar arasındaki uyumun önemini anladığını ve farklı milletlerden temsilcilerin milliyetçi duygularının incinmemesi için gereken her şeyi yaptığına dikkat çekerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım Tatarları için en popüler siyasetçi olmasının tesadüf olmadığını vurguladı.

© Fotoğraf : Facebook Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ‘Kırım Tatar Sürgünü’ bildirisi

Barinov, Batı'daki bazı kesimler tarafından düzenli olarak gündeme getirilen Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesi gerektiği konusunu da yorumladı.

Rus yetkili, "Demokratik bir ülkede yaşıyoruz, herkes görüşünü dile getirme hakkına sahip. Ancak bu görüşü (Kırım'ın iadesinin gerekliliği) savunanlara, Kırım'ın al-ver yapabileceğiniz bir bavul olmadığını, hatta bunun sıradan bir kara parçası olmadığını söylemek istiyorum. Kırım, seçimlerini bizzat yapan insanlar, vatandaşlarımız demektir. Geçen 5 yılda, yaptıkları seçimin doğruluğundan emin oldular" ifadelerini kullandı.