'Hava, kara ve denizdeki tüm hedefleri imha edebilmesi, Hindistan'ın ve dünyanın Su-57'ye olan ilgisinde önemli etken'

Hindistan'ın Rus yapımı 5. nesil savaş uçağı Su-57'lere ilgisinin sürmesini dünyada Rus askeri teçhizatına olan talebi ortaya koyduğunu belirten Rus uzman Koşkin, Su-57'lerin hava, kara ve deniz hedeflerinin tamamını imha edebilmesinin önemli bir etken olduğunu ifade etti.

Sputnik'e konuşan Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Andrey Koşkin, "Hindistan'ın Su-57'lere ilgisinin sürmesi Rus yapımı silahların dünyada talep gördüğünü ifade ediyor. Eğer Hindistan Hava Kuvvetleri Su-57 satın almayı yeniden gündeme aldıysa bu, Hindistan'ın Su-57 alma düşüncesini terk edemediğini gösterir. Bu çok amaçlı, muhteşem avcı uçağı, hava, kara ve denizdeki tüm hedefleri imha edebiliyor. Bu özellik, tüm dünyada rağbet görüyor" dedi.

'SU-57'LER F-35'TEN DAHA İYİ'

Koşkin, bir karşılaştırma yapılması gerekirse, Su-57'lerin ABD'li F-35'lerden daha iyi olduğunu kaydetti.

'F-35 PROGRAMIYLA İLGİLİ SORUNLAR VAR'

Birçok kişinin F-35 programının sonuna kadar uygulanmamasından, uçağın pahalı olmasından ve ABD'nin uçakları ve motorlarını ayrı ayrı satmasından şikayetçi olduğunu belirten Koşkin, "ABD, projenin tehdit altında hissediyor ve onu parlatmaya çalışıyor. Şu anda bir sorunla karşı karşıyalar, Türkiye'ye gönderme sözü verdikleri F-35'ler için yeni alıcı bulmaları gerekiyor ve Başkan Donald Trump bu konuyla bizzat ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Birender Singh Dhanoa Rus Krasnaya Zvezda gazetesine verdiği demeçte, Rusya'dan beşinci nesil Su-57 savaş uçağı satın almak için söz konusu uçakları ‘iş başında’ görmeyi beklediklerini söylemişti.