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02:48 30 Temmuz 2019
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    Türkiye-Rusya bayrağı

    Avusturyalı general: Türkiye, Rusya'yla işbirliği yaparak NATO'ya olan güveni bozuyor

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Analiz
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    Avusturyalı general Feichtinger, şimdiye kadar NATO’ya sadakatin hiçbir zaman ciddi bir şekilde sorgulanmadığını ama Türkiye’nin eylemleri yüzünden durumun değişebileceğini söyledi.

    Türkiye - NATO - Bayrak
    © AFP 2019 / BENOIT DOPPAGNE
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    Viyana merkezli Ulusal Savunma Akademisi’nde Barışı Koruma ve Çatışma Yönetimi Enstitüsü Başkanı Tuğgeneral Walter Feichtinger, Wiener Zeitung için kaleme aldığı yazıda, mevcut durumun NATO'nun güvenilirliğini bozduğunu kaydetti.

    Türkiye’nin sıradan bir NATO partneri olmadığını herkese açık olduğunu yazan Avusturyalı askeri uzman, "Ancak şimdiye kadar NATO’ya sadakat hiçbir zaman ciddi bir şekilde sorgulanmadı. Şimdi durum tersine dönebilir" ifadelerini kullandı.

    Türkiye’nin temel güvenlik politikasını öncelikle Suriye’deki Kürt oluşumlara destek konusunda ABD ile yaşanan tartışmanın etkilediğini anlatan Feichtinger, Türk güvenlik politikasındaki genel tablonun şaşırtıcı bir şey değil, ülkenin iç ve dış politikasındaki gelişmelerin basit bir mantıksal sonucu olduğunu yazdı. Yazıda, "Avrupa Birliği’ne katılma hedefi uzaklaşırken Ankara’nın Suriye’deki askeri varlığı onu Moskova’ya yaklaştırıyor" dendi.

    “Türkiye Rusya’ya ne kadar yakınlaşırsa, Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki askeri ve stratejik denge o kadar çok bozulabilir” Feichtinger, sözlerini şöyle sürdürdü:

    © AFP 2019 / ARIS OIKONOMOU
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    "Önemli sorun, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın, Rusya ile yakınlaşmayı Batı’ya politik baskı aracı olarak mı gördüğü, yoksa söz konusu olarak gerçekten dış politika ve güvenlik politikasındaki değişikliktir. Eğer Erdoğan, baskı araçlarına başvuracaksa buna yanıt olarak, onu Batı kampında tutmak için şahsen ona olan baskı artacak. ABD’nin son yaptırımları, Türkiye ekonomisinin yaşayabileceğinin küçük bir öncüsü."

    ABD ve AB’nin, Türkiye’nin coğrafi konumunun son derece büyük önem arz ettiğini göz önünde bulundurması gerektiğini vurgulayan Avusturyalı general, "Böyle bir ortak, bütün anlaşmazlıklara ve gerginliklere rağmen, düşüncesizlikle kaybedilemez. Diğer yandan Ankara’nın da yaptığı manevraların politik ve ekonomik bedelinin günden güne arttığını dikkate alması gerekiyor" yorumunda bulundu.

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    © AA /
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    Türkiye’ye, NATO Anlaşması’nın 5. Maddesi’nde belirlenen sorumluluklarının net ve açık şekilde hatırlatılması gerektiğini ifade edilen yazıda, "Böyle önemli bir bölgede, bir numaralı risk faktörü olan Rusya ile giderek daha fazla işbirliği yapan kararsız bir partner muhtemelen ittifakın ihtiyaç duyduğu son şey" ifadeleri yer aldı.

    Feichtinger, "NATO’nun sahip olduğu temel şey güvenilirliği, ama mevcut gelişmelerden giderek daha fazla zarar gören de bu güvenirliktir" diye ekledi.

    Etiketler:
    ittifak, NATO, Rusya, Türkiye
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