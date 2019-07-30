Avusturyalı general: Türkiye, Rusya'yla işbirliği yaparak NATO'ya olan güveni bozuyor

Türkiye’nin sıradan bir NATO partneri olmadığını herkese açık olduğunu yazan Avusturyalı askeri uzman, "Ancak şimdiye kadar NATO’ya sadakat hiçbir zaman ciddi bir şekilde sorgulanmadı. Şimdi durum tersine dönebilir" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin temel güvenlik politikasını öncelikle Suriye’deki Kürt oluşumlara destek konusunda ABD ile yaşanan tartışmanın etkilediğini anlatan Feichtinger, Türk güvenlik politikasındaki genel tablonun şaşırtıcı bir şey değil, ülkenin iç ve dış politikasındaki gelişmelerin basit bir mantıksal sonucu olduğunu yazdı. Yazıda, "Avrupa Birliği’ne katılma hedefi uzaklaşırken Ankara’nın Suriye’deki askeri varlığı onu Moskova’ya yaklaştırıyor" dendi.
“Türkiye Rusya’ya ne kadar yakınlaşırsa, Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki askeri ve stratejik denge o kadar çok bozulabilir” Feichtinger, sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD ve AB’nin, Türkiye’nin coğrafi konumunun son derece büyük önem arz ettiğini göz önünde bulundurması gerektiğini vurgulayan Avusturyalı general, "Böyle bir ortak, bütün anlaşmazlıklara ve gerginliklere rağmen, düşüncesizlikle kaybedilemez. Diğer yandan Ankara’nın da yaptığı manevraların politik ve ekonomik bedelinin günden güne arttığını dikkate alması gerekiyor" yorumunda bulundu.
Feichtinger, "NATO’nun sahip olduğu temel şey güvenilirliği, ama mevcut gelişmelerden giderek daha fazla zarar gören de bu güvenirliktir" diye ekledi.
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