Rus uzman: NATO’nun ‘paslı arabası’ Türkiye konusunda geri vitese taktı

Rusya Ulusal Güvenlik Uygulama Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı, emekli Albay Aleksandr Jilin, Radyo Sputnik’e demecinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ‘S-400’ler konusunun Türkiye’nin NATO’nun değerli bir müttefiki olmasını engelleyemeyeceği’ şeklindeki sözlerini yorumladı.

Stoltenberg, NATO’nun Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alma kararının sonuçlarından endişe duyduğunu, fakat aynı zamanda Ankara’nın ‘değerli’ bir müttefik olarak kalacağından ve örgütle birlikte diğer sorunlar üzerinde çalışmaya devam edeceğinden emin olduğunu belirtmişti.

Jilin, “NATO Genel Sekreteri’nin bu paslı arabanın Türkiye konusunda geri vitese taktığı yönündeki açıklaması, Erdoğan’ın dâhiyane bir politikacı olduğunu doğruluyor. O kendi ülkesinin politikasını öyle bir yürütüyor ki, NATO’da dominant bir güç gibi görünen ABD hiçbir şey yapamıyor. Zira NATO’nun yapısı paslanmış durumda, orada bir şeyleri değiştirmeye çalışırsanız, her şey dağılır. Bu nedenle Erdoğan amacına ulaştı ve NATO için tehlikeli bir emsal oluşturdu. O, bu örgütün bir üyesi olarak etkili bir şekilde egemen bir politikanın yürütülebileceğini gösterdi. Zannediyorum ki yakın zamanda diğer ülkelerin de bu şekilde hareket ederek, NATO üyesi olduklarını fakat kendi çıkarlarının bulunduklarını belirleyecek” ifadelerini kullandı.