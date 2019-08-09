Kırım Tatarlarının lideri, Erdoğan'ın Kırım'la ilgili açıklamasını yorumladı

Sputnik’e açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır" sözlerini değerlendiren Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Özerklik Başkanı Eyvaz Umerov, bu açıklamanın, Türkiye ve Rusya arasındaki partnerlik ilişkilerine ters olduğunu, Kırım Tatarları dahil bölge halkının demokratik seçimini görmezden geldiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin samimiyetine gölge düşürebileceğini söyledi.

Kırım Tatarlarının kendileri Rusya ile ilişkilendirdiğini, temsilcilerinin de yönetimin farklı seviyelerinde bulunduğunu dile getiren Umerov, Kırım Tatarlarının Kırım’daki yaşamıyla ilgili tarafsız tabloyu görebilmek için, Rusya’yla birleştikten sonra yarımadayı terk eden bir grup aşırılıkçı ile değil, bu insanlarla iletişimde bulunmak gerektiğini kaydetti.

Umerov, "Erdoğan'ın, Kırım Tatarları ile ilişkiler ve Kırım'ın statüsü ile ilgili açıklamalar yapmadan önce en azındanKırım’daki Kırım Tatarlarının duygularıyla ilgilenmesi ve Kırım’dan kaçan hainlerle değil, Kırım'daki halkın temsilcileriyle diyalog başlatması gerekiyor" ifadelerini kullandı.