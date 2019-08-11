Bloomberg: ABD Kuzey Akım-2 nedeniyle Reagan’ın başarısızlığını tekrarlayabilir

Bloomberg’in Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü Gaz Araştırma Bölümü Başkanı Prof. Jonathan Stern’in açıklamalarına dayandırdığı haberde, ABD’nin Kuzey Akım-2 gaz boru hattının yapımını önlemeye yönelik kararsız adımlarının eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın 1980’lerin başında benzer bir girişimde uğradığı başarısızlığı andırdığını belirtti.

Haberde, ABD Senatosunun neredeyse fiilen hazır olan ve planlar doğrultusunda bu yılsonuna kadar tamamlanması gereken Rus boru hattının inşaatına karşı uygulanacak yaptırımlarla ilgili yasa tasarısını hala oylamadığı kaydedildi.

Bloomberg ayrıca Reagan döneminde ABD’nin buna benzer bir biçimde Sovyet gazının Avrupa’ya ihracını engellemeye çalıştıklarını, ancak bu girişimin başarıya ulaşmadığını hatırlattı.

Ajansa konuşan Stern, “O zaman (ABD) dirençle karşılaştılar ve etkili olamadılar ve ben, bugün aynı sonucun beklenebileceğini düşünüyorum. Bana göre ABD’nin Atlantik’in bu tarafında gerçekten fırtına yaratabilecek, geri tepki gücü olan yaptırımlara başvurmayı denemeyecekse, tüm bunların özel bir önemi olması için artık çok geç, zira boru hattının büyük bir kısmı döşenmiş durumda” ifadelerini kullandı.