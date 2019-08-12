The Times: Erdoğan ABD'nin müttefiklerine saldırmayı planlıyor

Türkiye’ninse DSG’yi terör örgütü olarak gördüğü ve sadece ÖSO’yu desteklediği belirtilen yazıda, DSG’nin ise Ankara’ya göre sadece PKK’nın bir uzantısı olduğu, uzun yıllardır Türkiye’nin güvenliği için tehdit oluşturduğu ve hem ABD hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütlerinin listesine alındığı ifade edildi.
Makaleye göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Pazar günü DSG’yi Türkiye’nin güney sınırlarından uzaklaştırmak için Suriye’nin kuzeyinde operasyon yapılacağını, kurtarılan bölgeninse ÖSO’nun kontrolüne bırakılacağını duyurdu.
Bu durumda ciddi bir sorunun ortaya çıktığı, bölgede Amerikan askeri üsleri bulunduğu için operasyonun iki NATO müttefikini birbirine karşı getireceği kaydedilen yazıda, yoğun diplomasi sürecinin Ankara’nın planladığı saldırıyı şimdilik geciktirdiğini fakat bunun uzun sürmeyeceği ifade edildi.
Diplomatik kaynaklara atıfta bulunan İngiliz gazete, Erdoğan’ın DSG’nin Türkiye sınırlarındaki varlığını ‘yok edilmesi gereken güvenlik tehdidi’ olarak gördüğünü ve sadece ABD ile bir savaşa girmeme isteğinin onu saldırmaktan alıkoyduğunu yazdı.
Times, Washington ve Ankara arasındaki görüşmeler sürerken ÖSO ve DSG’nin birbirilerine karşılıklı olarak vahşet ve saflarında bulunan IŞİD radikalleri konusunda suçlamalar yönelttiğini, ancak her iki taradın kendi evlerini müdafaa etiklerinden emin olduklarını vurguladı.
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