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    TSK, Türkiye-Suriye sınırına konuşlu

    The Times: Erdoğan ABD'nin müttefiklerine saldırmayı planlıyor

    © Fotoğraf : DHA
    Analiz
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    Ankara’nın kendi güvenliği açısından silahlı Kürt birliklerini, Washington tarafından desteklense de güney sınırlarından uzaklaştırmak istediğini yazan The Times, ABD ile silahlı bir çatışmayı tetiklemek istemeyen Türkiye’nin saldırıyı erteleyerek kontrol edebileceği 'güvenli bölgenin' uzunluğu konusunda anlaşmaya varmaya çalıştığını yazdı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Times: ABD'yi hor gören Erdoğan, Kürtlere saldırmaya hazır
    İngiliz Times gazetesi, Ankara’nın silahlı Kürt birliklerini, Washington tarafından desteklense de güney sınırlarından uzaklaştırmak istediğini belirtti. ABD’nin daha önce Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) da para ve silah desteğinde bulunduğuna dikkat çeken gazete, ancak şu anda sadece IŞİD’e karşı kazanılan zaferde kilit rol oynayan Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) yardım ettiğini kaydetti.

    Türkiye’ninse DSG’yi terör örgütü olarak gördüğü ve sadece ÖSO’yu desteklediği belirtilen yazıda, DSG’nin ise Ankara’ya göre sadece PKK’nın bir uzantısı olduğu, uzun yıllardır Türkiye’nin güvenliği için tehdit oluşturduğu ve hem ABD hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütlerinin listesine alındığı ifade edildi.

    Makaleye göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Pazar günü DSG’yi Türkiye’nin güney sınırlarından uzaklaştırmak için Suriye’nin kuzeyinde operasyon yapılacağını, kurtarılan bölgeninse ÖSO’nun kontrolüne bırakılacağını duyurdu.

    Bu durumda ciddi bir sorunun ortaya çıktığı, bölgede Amerikan askeri üsleri bulunduğu için operasyonun iki NATO müttefikini birbirine karşı getireceği kaydedilen yazıda, yoğun diplomasi sürecinin Ankara’nın planladığı saldırıyı şimdilik geciktirdiğini fakat bunun uzun sürmeyeceği ifade edildi.

    Diplomatik kaynaklara atıfta bulunan İngiliz gazete, Erdoğan’ın DSG’nin Türkiye sınırlarındaki varlığını ‘yok edilmesi gereken güvenlik tehdidi’ olarak gördüğünü ve sadece ABD ile bir savaşa girmeme isteğinin onu saldırmaktan alıkoyduğunu yazdı.

    NATO zirvesinde Trump-Erdoğan el sıkışırken, Macron
    © REUTERS / Murat Cetinmuhurdar
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    Diyaloğu devem ettirmek isteyen Washington’un da Türkiye destekli DSG’nin kontrolündeki alanda birkaç kilometre derinliğinde küçük bir ‘güvenli bölgeye’ razı geliyor gibi göründüğüne değinilen yazıda, ancak Türkiye’nin birçok kez, birçok DSG militanının kaldığı ve Türk karşıtı duyguların güçlü olduğu kentleri de dâhil eden daha geniş bir bölge istediğini açıkladığı kaydedildi.

    Times, Washington ve Ankara arasındaki görüşmeler sürerken ÖSO ve DSG’nin birbirilerine karşılıklı olarak vahşet ve saflarında bulunan IŞİD radikalleri konusunda suçlamalar yönelttiğini, ancak her iki taradın kendi evlerini müdafaa etiklerinden emin olduklarını vurguladı.

    Etiketler:
    Analiz, Askeri operasyon, Suriye, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, The Times
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