Uzmanlar Çin ile gireceği savaşta kaybedeninin ABD olacağını öngördü

Avustralya’daki Sidney Üniversitesi’ne bağlı ABD Araştırmaları Merkezi’nin uzmanları, ABD’nin Pasifik Okyanusu’nun batı kısmındaki üstünlüklerini kaybettiği ve açık bir çatışma durumunda Çin’e karşı koyacak güçte olmadıkları sonucuna vardı.

Uzmanların hazırladığı raporda, ABD’nin Pasifik Okyanusu’nun batısındaki üstünlüklerini kaybettiği ve açık bir çatışma durumunda Çin’e karşı koyacak güçte olmadıkları belirtildi.

Raporda, “Amerika’nın Hint-Pasifik bölgesindeki savunma stratejisi, benzeri görülmemiş bir krizden geçiyor. Bu kriz, Washington’un stratejik hedefleri ile elindeki mevcut imkânlar arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanıyor” ifadelerine yer verildi.

ABD’nin askeri yönetiminin bu sorunlarla mücadele etmeye çalıştığı belirtilen raporda, ancak ‘dış politika ile meşgul seçkinlerin eski süper güç zihniyetinin’ buna engel olduğu vurgulandı.

'YENİ SİLAH ALMA İMKANINA SAHİP DEĞİL'

ABD’nin savunma bütçesinin son 10 yılda finansal belirsizliklerle boğuştuğuna dikkat çeken araştırmacılar, bu nedenle ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ordudaki asker sayısını artırma ve yeni silahlar satın alma imkânlarına sahip olmadığını ifade etti.

Rapora göre ABD ayrıca son 20 yıldır sürekli olarak Ortadoğu’daki askeri operasyonlara katılıyor ve bu nedenle ordunun diğer süper güçlerle olası bir çatışmaya hazır halde tutulması için harcanabilecek kaynakların o tarafa akmasına neden oluyor.

ABD’ye ve Avustralya ile Japonya’nın da dahil olduğu müttefiklerine hızlı bir şekilde gelişen Çin’e karşı koyabilmek için askeri bütçelerini gözden geçirme çağrısında bulunan uzmanların açıkladığı verilere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bölgeye yaklaşık 1500 kısa menzilli balistik füze, 450 orta menzilli füze, 160 ara menzilli ve 100 karadan ateşlenen uzun menzilli füze konuşlandırmış durumda.

Daha önce Çin yönetimi, ABD’nin Asya-Pasifik bölgesinde orta menzilli karadan ateşlenen füzelerini konuşlandırması durumunda Pekin’in kendi çıkarlarını koruyacağını açıklamıştı.